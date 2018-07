Sem licitação, Seduc compra livros no valor de R$ 11,4 milhões

Seduc comprou 238.634 livros com valor total de mais de R$ 11 mi | Foto: Reprodução/Internet

Manaus- Com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e sem processo licitatório, Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc) adquiriu 238.634 livros no valor total de R$ 11.431.700. O valor unitário do produto será R$ 50, sendo que o exemplar pode ser adquirido no Mercado Livre por apenas R$ 12,90.



Os contratos, com vigência de 4 de julho a 2 de setembro, preveem a aquisição da empresa Previna Programas Preventivos Eireli. Os livros paradidáticos “Drogas, Disfarçada de Estudante” serão destinados a alunos de 356 escolas de Ensino Fundamental II e 499 escolas de Ensino Médio da rede pública estadual da capital e do interior, segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE).

Secretaria

Conforme resenha do contrato publicada no dia 4 de julho no DOE, a Secretaria informa que a compra sem licitação se dá devido a empresa "Previna" ser a única fornecedora da obra. “Considerando que o art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua ser inelegível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo”.

