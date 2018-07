Com aditivos milionários, Umanizzare permanece em presídios do AM

Seap prorrogou a atuação da Umanizzare no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) até que seja realizado o processo licitatório, com prazo de um ano | Foto: Reprodução

Manaus- Contrariando recomendações do Ministério Público de Contas (MPC) feitas desde o ano passado, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) continua a renovar contratos com a Umanizzare Gestão Prisional e Serviços LTDA para coadministração de unidades prisionais no Amazonas. Os repasses somam cerca de R$120 milhões, segundo Portal da Transparência, e empresa ganha aditivo até 2019 em pelo menos uma unidade.



Em março deste ano, o governador Amazonino Mendes anunciou, durante evento realizado com o presidente Michel Temer em Brasília, que no prazo de 15 dias seria lançado um edital de licitação para contratação da empresa que substituirá a Umanizzare nos presídios locais. A medida informada por Amazonino não se cumpriu quase quatro meses depois e um dos contratos firmados entre o Governo e a Umanizzare em 2014 ganhou novo aditivo em junho.

Segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE), a Seap prorrogou a atuação da Umanizzare no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) até que seja realizado o processo licitatório, com prazo de um ano. O aditivo é vigente até junho de 2019, com valor global que soma R$ 60.586.545,72. No DOE, também constam publicações de aditivos na ordem de R$ 42.243,314 para permanência nas outras unidades. Esses aditivos valem até este mês.

Repasses milionários

A Umanizzare atua em presídios no Amazonas desde julho de 2013 quando venceu o processo licitatório para operar a UPP. Entre contratos e aditivos concedidos pela Secretaria, os repasses para a terceirizada já somam mais de R$ 814 milhões em cinco anos, conforme dados que constam no Portal da Transparência do Estado e que foram apurados pelo MPC.

A terceirizada recebe cerca de R$ 4,7 por cada detento, o valor é praticamente o dobro do que outros estados brasileiros gastam com um preso. Devido a essas renovações contratuais com a empresa após recomendações de vários órgãos fiscalizadores, em março deste ano, o MPC solicitou que o Governo esclareça os motivos que levaram aos aditivos.

Superlotação

Segundo informações da assessoria, o Estado mantém quase nove mil presos em todo estado, entre presos provisórios e detentos que cumprem pena nos regimes aberto e fechado. Destes, mais de cinco mil estão nos presídios coadministrados pela Umanizzare: Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI).

Em todas penitenciárias, a empresa deve fornecer aos presos alimentação, assistência jurídica, psicológica, médica, odontológica, social, ocupacional e religiosa, bem como materiais de higiene, limpeza e conservação das unidades.

Problemas nas unidades

São comuns os problemas identificados pela própria Seap nas unidades coadministradas pela Umanizzare que vão desde funcionários envolvidos na facilitação da entrada de materiais proibidos nas unidades como armas e drogas até a liberação de presos errados.

No Diário Oficial encontramos processos administrativos abertos pela Seap contra a Umanizzare para investigar a responsabilidade da empresa por um preso que foi libertado erroneamente no ano passado. Com alvará de soltura em nome de Thalysson Marcony, os agentes penitenciários libertaram o detento Thalyson da Costa Mendes.

Em março, a Secretaria também publicou a abertura de processo administrativo referente a uma revista realizada em agosto de 2017 na UPP onde foram encontradas pistolas, munições e armas brancas em poder dos detentos. Em setembro do ano passado, o portal Em Tempo noticiou a prisão em flagrante de três agentes que tentavam entrar na mesma unidade com 11 celulares.

MPC acompanha licitação

Procurada pela reportagem, a 5ª Procuradoria de Contas do Ministério Público de Contas (MPC) que está acompanhando as tratativas para o lançamento do edital de licitação da nova empresa. “MPC-AM recomendou, durante reuniões realizadas para tratar do tema, que o Governo do Estado retomasse a administração das unidades prisionais terceirizando apenas o que não se tratar da atividade-fim.

Neste cenário, já há um compromisso firmado de que, por exemplo, com o novo edital para contratação de uma empresa para gestão prisional os serviços de Assessoria Jurídica não serão mais executados pela iniciativa privada, mas sim pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM). Além disto, a Seap se comprometeu em realizar um concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário.

Atendendo a recomendação do MPC-AM, no dia 24 de abril a Seap criou uma comissão para avaliar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores (PCCRS) da pasta que irá prever a criação de cargos para atender as unidades prisionais do Amazonas, incluindo a de Tabatinga e de Itacoatiara”.

A reportagem solicitou posicionamento da empresa Umanizzare Gestão Prisional e Serviços LTDA, bem como da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), mas não obteve retorno.

