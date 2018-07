IPVA e multas podem ser parcelados em 12 vezes no cartão de crédito

Manaus - As novas alternativas na forma de pagamento para regularização dos veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) estão sendo bem aceitas pela população amazonense, que aponta a opção de parcelamento no cartão de crédito e em mais parcelas como solução para não trafegar com o carro em situação irregular.



A administradora de empresas Marisângela Nascimento, 43, parcelou o licenciamento do veículo em 12 vezes no cartão de crédito com a empresa Control Life. Para ela, a opção facilitou tanto na forma de pagamento, como ofereceu maior comodidade em relação à burocracia.

“Estava preocupada, porque esse ano o parcelamento em apenas 3 vezes não estava batendo com meu orçamento. Quando soube que poderia parcelar em mais vezes, corri para o Detran para fazer o meu parcelamento”, ressalta Nascimento.

Segundo o condutor Carlos Henrique, 23, o benefício foi ainda melhor. “Além de financiar o IPVA, as taxas e multas, a Control Life sinalizou que eu tinha direito a 30% de desconto devido estar dentro das regras do Detran que concedem esse desconto. Sozinho, provavelmente eu jamais saberia disso”, enfatiza.

De acordo com a diretora comercial da empresa, Tânia Pinheiro, o lado positivo de parcelar é que o cliente não precisa desembolsar o valor total de uma só vez. Ela destaca que a maior vantagem em parcelar as taxas do Detran é ficar em dia com uma obrigação legal e decisiva para que o veículo continue rodando.

“Com a crise que estamos passando, até mesmo o parcelamento em 3 vezes é uma realidade difícil para muitas pessoas. O parcelamento em mais parcelas vem para facilitar a vida do cidadão que precisa deste serviço”, explica Pinheiro.

Serviço

Para fazer o parcelamento, o responsável pelo veículo deve imprimir o boleto e se dirigir aos pontos de atendimento da Control Life.

“Atendemos na sede do Detran, no Shopping Ponta Negra e na empresa, que fica no bairro Vieiralves. Dentro de duas horas, após a conclusão do parcelamento, o condutor já estará quite com a legislação, podendo fazer o agendamento para pegar seu documento”, conclui.

A Control Life atua há 10 anos como financeira e administradora de benefícios, oferecendo soluções financeiras e tecnológicas.

