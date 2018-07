A incansável busca pela turista sumida em Figueiredo já dura dez dias

Presidente Figueiredo - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) trabalham incansavelmente para tentar diminuir o fluxo de água dentro da gruta em que o corpo da turista Michele Santos da Costa, de 22 anos, que está desaparecida desde o dia 8 de julho , após tentar fazer uma selfie, cair e sumir na cachoeira do Santuário, em Presidente Figueiredo (município distante 117 km de Manaus).

Nesta quarta-feira (18), completa dez dias em que as equipes de resgate buscam o corpo da turista, que pode estar engatado em uma gruta (caverna) - uma cavidade dentro da cachoeira. Além da região da queda d'água, as equipes percorrem uma vasta extensão do rio que se forma a partir do volume de água na cachoeira.

Conforme divulgado pela assessoria do Cbmam, durante o nono dia de buscas a equipe acessou novamente a gruta, porém o lugar possui muita água, o que dificulta o trabalho das equipes.

Leia também: Caverna de cachoeira onde turista pode estar tem quase sete metros

Equipes realizam buscas desde o último domingo (8) | Foto: Divulgação/Cbmam

"A corrente é muito forte ainda, não tem como a equipe precisar a distância que tem a gruta. Eles estão tentando fazer a contenção da água lá dentro, utilizando sacos de areia, porém, mesmo assim, ainda estão tendo dificuldades nas buscas", comunicou a assessoria do órgão.

"Eles estão vendo possibilidades com essa técnica de reduzir a quantidade de água na gruta, para poderem fazer uma varredura com maior precisão e segurança. A equipe está sendo guiada por cabo. Além disso, para acessar o local tem que fazer uma descida de rapel. Inclusive, uma escada foi adaptada para fazer a subida - retorno para a parte mais segura da cachoeira", informa a assessoria.

Equipes percorrem uma vasta área após a queda d'água | Foto: Divulgação/Cbmam

Na última atualização sobre o caso durante o nono dia de buscas, a assessoria destaca que "a equipe está motivada, trabalhando duro para dar uma resposta à família da vítima e encontrar o corpo".

Leia também: Desaparecimento de turista no Amazonas e o perigo das selfies

A caverna

O sargento Daniel Araújo, do Cbmam, que coordenou os bombeiros nos primeiros dias de buscas, disse que durante a semana passada, a equipe tentou investigar a estrutura do local e contou que descobriu uma estimativa das medidas da caverna.

O lugar em que o corpo pode estar preso possui muita água, conforme relatam bombeiros | Foto: Divulgação/Cbmam

"Possivelmente, ela deve ter de seis a sete metros de comprimento com cinco de largura e dois metros de altura", estimou.

O cálculo se deu após um experimento com varas em que o pelotão enfiou na fenda. Por causa do buraco ser muito próximo ao local da queda da turista, os bombeiros acreditam que o corpo tenha ficado lá e se engatado em algum detrito, impedindo a saída fácil.

Além disso, a água dentro da fenda tem um volume baixo, o sargento diz, impedindo o acesso por debaixo d'água. Equipes de bombeiros, tanto de Manaus quanto de Presidente Figueiredo, trabalham no resgate com o apoio da guarda municipal.

A área foi isolada para banhistas e o trabalho é acompanhado por familiares da vítima, que não foram localizados pela reportagem para comentarem sobre o caso.

Leia mais:

Bombeiros descartam encontro de corpo de turista em cachoeira de PF

Bombeiros retomam buscas por turista que caiu em cachoeira no AM

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!