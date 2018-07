Incêndio em oficina assusta moradores na Torquato Tapajós

Manaus - Um incêndio em uma oficina de lanternagem, localizada na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus, deixou moradores assustados. O fato aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (18).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou após um homem, que não teve o nome divulgado, preparar uma refeição em cima da laje pré-moldada, que é forrada com isopor.

"Com isso, a laje esquentou, derreteu o isopor e caiu em cima do material combustível, que estava no deposito da oficina", informou o sargento Denis Ferreira, do Corpo de Bombeiros.

Uma viatura dos bombeiros foi enviada para o local | Foto: Divulgação

Ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, a grande quantidade de fumaça que saiu do local chamou a atenção das pessoas que passavam pelo.

"Isso fez as pessoas acreditarem que se tratava de um incêndio de grande proporções, mas a grande quantidade de fumaça foi devido ao isopor", finalizou Denis.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Viatura da 24ª Cicom pega fogo em frente a colégio no Centro de Manaus

Vídeo: 'Buiú' incendeia casa abandonada no bairro da União