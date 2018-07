Mais de 100 ruas do Alvorada recebem ações de tapa-buraco

Manaus - Com 20 dias de obras, no bairro Alvorada, Zona Oeste, a Prefeitura de Manaus já implementou melhorias na infraestrutura de 100 vias, por meio do mutirão de tapa-buraco realizado de forma intensa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A ação integra o Plano de Obras de Verão e tem a meta de otimizar as condições de trafegabilidade de 148 ruas das etapas 1, 2 e 3 do bairro Alvorada.

O vice-prefeito Marcos Rotta acompanhou as obras na rua 12 do Alvorada 2, nesta quarta-feira, (18), e atestou a qualidade dos serviços prestados pelas seis equipes da Zona Oeste, que hoje somam esforços para sanar o desnivelamento em trechos das vias do bairro.

"Estamos presenciando o alto grau de dedicação, empenho e, acima de tudo, profissionalismo dos servidores da Seminf que estão atendendo a determinação do prefeito Arthur Neto de não medir esforços para que possamos avançar com as obras do Plano de Verão", destacou.

Atualmente, o mutirão de tapa-buraco concentra-se na extensão da avenida H até a avenida J - um dos principais corredores do transporte coletivo na localidade. Com serviços sendo executados nas ruas 8, 9, 11 e 13.

Após conclusão dos trabalhos, as equipes de infraestrutura avançam para o bairro Redenção. É o que afirma o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, que também acompanhou os trabalhos.

"Temos 26 ruas com obras em andamento aqui no bairro Alvorada e isso mostra a determinação da Seminf em atender à meta do prefeito Arthur Neto em mudar a realidade de 2 mil ruas com as obras do Pacote de Verão", destacou Aguiar.

Para a moradora Silvana Farias, de 59 anos, ver as máquinas da Seminf na sua rua é reconfortante.

"Sempre foi um pedido dos moradores ao prefeito Arthur receber esse mutirão e ainda bem que chegou nossa vez. Isso vai melhor muito a nossa mobilidade, porque aqui qualquer via é acesso para as outras etapas do bairro", afirmou Silvana, animada.

*Com informações da assessoria.

