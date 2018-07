Prefeitura vai construir seis escolas na Zona Norte de Manaus

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto assinou na tarde desta quarta-feira, (18), a Matriz de Responsabilidades da Prefeitura de Manaus para a construção de seis escolas que atenderão os moradores de empreendimentos residenciais populares na Zona Norte da cidade.

Com o início dos trabalhos previstos ainda para este ano, a prefeitura deve iniciar a construção de cinco Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), sendo um no bairro Viver Melhor 1; dois no Viver Melhor 2; um no Viver Melhor 3 e outro no conjunto Cidadão Manauara 2.

Todos os CMEIs terão 10 salas de aula e capacidade de atender 376 alunos nos dois turnos ou 188 em tempo integral.Além disso, o Conjunto Cidadão Manauara 1, irá ganhar uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), com 12 salas de aula com capacidade para atender 20 alunos.

O prefeito explicou que as escolas fazem parte das ações que a prefeitura vem implementando nos conjuntos habitacionais para suprir as demandas dos moradores. Ele ressaltou que as obras serão realizadas com recursos próprios do município e também do Ministério das Cidades.

“Levamos transporte público, iluminação, fizemos a isenção de impostos municipais, trabalhos de infraestrutura e agora vamos construir seis escolas para suprir a necessidade das milhares de pessoas que moram nesse residenciais”, explicou o prefeito.

Regularização fundiária

Acompanhado do Procurador-Geral do Município (PGM), Rafael Albuquerque, do diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka, do secretário de finanças, Lourival Praia e do subsecretário Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf), José de Arimatéia, o prefeito recebeu Herculano Bandeira de Melo, filho do dono da área referente aos bairros Cidade de Deus e Alfredo Nascimento.

O encontro deu início ás tratativas para que a prefeitura realize a regularização fundiária da área o que pode gerar a entrega de até 12 mil títulos de terras aos moradores dos dois bairros.

“Vamos iniciar todos os trâmites legais para que possamos, em um curto espaço de tempo levar os títulos de terra aos moradores, a exemplo do que fizemos no Novo Reino e Jorge Teixeira”, finalizou o prefeito.

*Com informações da assessoria.

