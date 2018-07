Dupla rouba mais de 100 caixas de cerveja de distribuidora, em Manaus

Manaus – Dois homens ainda não identificados foram filmados invadindo uma distribuidora de bebidas no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, na noite de quarta-feira (25). Do local, a dupla levou mais de 100 caixas de cervejas, refrigerantes e uma caixa de som. O prejuízo ultrapassa R$ 1 mil.

No vídeo, é possível ver que os assaltantes ainda tentaram mudar a posição da câmera de segurança, para impedir que a ação fosse filmada. Porém, a câmera voltou à posição inicial e filmou o momento em que os dois roubavam as mercadorias do estabelecimento.

Para carregar os objetos, a dupla usou um carro roubado horas antes, em uma rua no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte. Eles seguem foragidos, mas, com a ajuda das imagens do crime, a polícia espera conseguir identificar os assaltantes.

Segundo o dono do estabelecimento comercial, não é a primeira vez que uma situação como essa acontece no local. Ele denuncia que a criminalidade na região em que está localizada a distribuidora tem aumentado. Ele diz que a ocorrência soma-se às outras 16 vezes em que o local foi alvo de criminosos.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo da subárea, atuando com viaturas de duas e quatro rodas diuturnamente.

Ainda segundo o comandante da Cicom, o Capitão PM Igor Reis, as ações policiais, no bairro Monte das Oliveiras, são realizadas por meio de reuniões comunitárias, nos Pontos de Reunião Comunitária e Visibilidade (PRCVs), em blitz itinerantes, nas principais vias do bairro e de grande movimentação comercial, além das visitas em escolas com o projeto “Ronda Escolas”.

O Comandante orienta os moradores da região para que registrem as queixas no DIP da área. Eles também podem acionar a Polícia Militar por meio do 190 ou através do linha direta da unidade 92 – 98842-1712.

Edição: Isac Sharlon

