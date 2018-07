Obras em rede de drenagem mudam itinerários de ônibus na Aparecida

Rede de drenagem está sendo reconstruída | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Itinerários de ônibus terão que ser modificados devido à reconstrução de uma rede de drenagem, que está sendo reconstruída na Avenida Ramos Ferreira, localizada no bairro de Aparecida, no centro de Manaus. Por conta das obras, as linhas de ônibus 110, 112 e 129 precisaram mudar os trajetos, no sentido centro-bairro, de quarta à sábado, entre sete da noite às cinco da manhã.

Atualmente os ônibus seguem o itinerário normal até a rua Ramos Ferreira, depois desviam pelas ruas coronel salgado e Alexandre Amorim. O desvio foi necessário depois que um ônibus do transporte coletivo caiu em uma cratera na via. Para os carros, nada mudou.

Os trabalhos começaram nesta quarta-feira (25) e seguem pelo fim da semana, para não atrapalhar a feira do bairro.

O serviço de correção na rede de drenagem vai ser finalizado no começo do mês de dezembro. Cerca de 450 metros de tubulação estão sendo trocados.



