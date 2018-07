Servidores do Sine-AM são suspeitos de beneficiar amigos e parentes

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab) informou, nesta quinta-feira (26), que irá investigar uma denúncia anônima feita ao Em Tempo de que funcionários do Sistema Nacional do Emprego do Amazonas (Sine-AM) estariam favorecendo parentes e amigos com encaminhamentos de entrevista para empregos.

"A secretária irá investigar a conduta dos funcionários responsáveis pelo encaminhamento de trabalhadores para o processo de seleção na empresa Samsung Eletrônica. Assim que a Setrab tiver mais informações sobre a denúncia, o caso será comunicado, de modo transparente, a todos veículos de comunicação do AM”, informou a secretária, por meio de nota.

A nota segue afirmando que caso seja comprovado a fraude, o(s) funcionário(s) envolvido(s) na denúncia serão afastados temporariamente dos cargos para realização de auditoria interna. A pasta esclareceu ainda que se houver a confirmação da infração, o funcionário responderá a processo administrativo, correndo o risco de ser exonerado do serviço público.

Denúncia

O denunciante forneceu áudios de uma candidata que foi beneficiada por uma funcionária do Sine-AM, localizado na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

A funcionária, que não teve o nome revelado, beneficiou uma amiga com uma entrevista para vaga de auxiliar de linha de produção, na empresa Samsung Eletrônica do Amazonas.

A pessoa responsável pela denúncia se disse revoltada com a situação.“Estou sem emprego há três anos. Estou correndo atrás de vaga, fazendo bico para sobreviver. Uma cidadã dessa, que acabou de entrar no Sine-AM, acha que pode sair dando encaminhamento para os amigos dela. Falta de respeito com o trabalhador. Isso é revoltante”, desabafou.

Esclarecimento



Sobre o sistema de vagas, a Setrab explicou ao Em Tempo que todo processo de seleção de currículos para preenchimento de vagas de emprego é feito de modo informatizado. O computador é ligado ao banco de dados da Setrab e do Sine-AM, que dispõe de mais de 50 mil trabalhadores cadastrados.

A funcionária enviou uma foto do encaminhamento da entrevista de emprego para a amiga | Foto: Divulgação

Um software faz a seleção dos currículos de acordo com as exigências dos empregadores. Somente após a seleção do currículo, o trabalhador é acionado pela Setrab para comparecer ao órgão e buscar a carta de recomendação que será levada ao RH da empresa contratante.

“Não existe inferência humana no processo de seleção dos currículos, pois seria impossível analisar 50 mil fichas de trabalhadores para preenchimento das vagas de emprego. A Setrab tem o compromisso com todos trabalhadores do AM de combater fraudes no encaminhamento de vagas de emprego”, esclarece a nota.

