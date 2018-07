Monte das Oliveiras recebe obras de infraestrutura e pavimentação

Manaus - O bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da cidade, começou a receber, nesta semana, as melhorias em infraestrutura contempladas pelo Plano de Obras de Verão, da Prefeitura de Manaus.

A meta é atingir todas as 138 ruas do bairro com um trabalho intenso executado por 60 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que trabalharão em horário diurno até a conclusão dos serviços.

As obras iniciaram pelas ruas Goiaba e Araçá, que já foram concluídas, seguindo para as ruas Guarapuava, Araçá da Praia, Garça Branca e Palmeira. O trabalho de mutirão da área, de acordo com o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, não vai afetar o prosseguimento das obras dos bairros próximos.

“Os trabalhos desse mutirão no Monte das Oliveiras estão sendo executados por servidores convocados no processo seletivo de 2018 e trabalham com maquinário de 12 caçambas, 3 retroescavadeiras e 3 rolos compactadores para recapear todas as ruas com mais de 140 toneladas de asfalto por dia”, ressaltou o secretário.

Além das obras de infraestrutura do Monte das Oliveiras, as equipes iniciaram nesta quinta-feira (26) mais uma frente de obras no bairro Grande Vitória, que já concentra boa parte das equipes de verão desde o lançamento do plano.

Os serviços estão sendo intensificados na comunidade das Pedras, onde 20 ruas serão recuperadas, otimizando o tráfego da área. As obras já atenderam as ruas Purús, Carauari, Alenquer e Amazonas e em até duas semanas as demais ruas serão contempladas com tapa-buraco e confecção de meio fio e sarjeta.

*Com informações da assessoria

