Procissão de Santa Ana e São Joaquim concentra fiéis no São Jorge

Manaus - Com muita fé, mais de 150 fiéis se reuniram no início da noite desta quinta-feira (26), na frente da igreja de Santa Ana e São Joaquim, na rua Humberto de Campos, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Após a oração do terço, os fiéis saíram em procissão pelas principais vias do bairro.

De acordo com o coordenador da igreja, Alex Cardoso, a procissão acontece há mais de 10 anos e é um marco para a comunidade que sempre é muito receptiva com o ato de fé.

"Nós aproveitamos esse momento para para interagir com a comunidade. Há quatro anos vamos de casa e casa e convidamos os moradores a participarem desse ato de fé tão lindo para a comunidade", disse Alex.

Ainda conforme o coordenador, após a procissão, o tradicional arraial da comunidade é feito para celebrar o ato com um dos festejos mais bonitos realizados na comunidade.

Fiéis aproveitaram para enfeitar a frente das casas | Foto: Márcio Melo

Para a aposentada Maria de Fátima, de 78 anos, esse é o momento que ela aproveita para ficar mais perto de Deus. É uma oportunidade para ter uma conversa mais íntima com o senhor.

"Estou sempre presente na igreja, não falto a uma missa e não deixo de acompanhar um evento da comunidade. É nesses momentos que aproveito para ter uma conversa mais íntima com Deus, me confessar, e me sentir mais próximo a ele", explicou Maria.

Durante o percurso da procissão, foi possível ver a devoção dos fiéis com Santa Ana, que dá nome a igreja da comunidade. Fiéis seguravam velas, que acessas, iluminavam o caminho percorrido. Na frente das casas também foi possível ver altares bem ornamentados.

A procissão passou pelas ruas Humberto de Campos, travessa Humberto de Campos, rua Jota Vasconcelos e Raimundo de Morais. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) deram apoio a procissão orientando os motoristas que passavam pelas proximidades.

