Moradores de invasão na Zona Norte de Manaus denunciam ameaças

Manaus - Pelo menos 100 famílias, que alegam não ter moradia própria, invadiram uma área verde localizada no conjunto Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. A ocupação existe há cinco meses.

Os invasores denunciam que estão sofrendo ameaças e violência física. O local, segundo os ocupantes, está sendo vigiado por homens armados e policias militares. A invasão ainda não tem nome.

Ao Em Tempo, centenas de famílias informaram que a área era utilizada como local de desova . Os invasores alegam não ter onde morar. Vários barracos montados com madeira foram construídos na área desmatada, que também é cortada por um igarapé.

“Esse local servia como cemitério clandestino e era usado por traficantes da área para eliminar e enterrar desafetos. Muitas famílias foram despejadas de onde moravam por não conseguirem pagar o aluguel. Não queremos problemas com ninguém. Só queremos um terreno para morar e criar nossos filhos”, disse uma moradora, que preferiu não se identificar.

Mais de 100 famílias estão no local | Foto: Josemar Antunes

Os moradores informaram que já foram expulsos de uma outra área do terreno pelos homens armados. O grupo armado intimida o avanço dos invasores. A reportagem esteve no local e presenciou homens com armas de fogo e facções, além de policiais militares.

Na ocasião, "os seguranças" da área exibiam facões para intimidar os invasores, enquanto um dos policiais militares, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), falava ao celular.

"Estamos aqui porque precisamos de uma moradia. Essa área estava abandonada e vinha sendo usada como cemitério clandestino. Depois de tudo limpo aparece dono e manda destruir nossos barracos?", questionou Patrícia da Silva, de 32 anos.

Homens armados e policiais militares são vistos no local | Foto: Josemar Antunes





"Esses homens chegaram aqui sem mostrar documentos de posse da terra, quebraram os barracos e depois incendiaram. Uma das moradoras só teve tempo de salvar alguns pertences e os três filhos", completou a dona de casa Ângela Marques de Oliveira, de 49 anos.

"Queremos uma resposta das autoridades. Em época de eleição todos querem voto, mas não liberam terras para famílias sem moradia. Se é que corre sangue nesses corações de político, por favor, olhem por nós", finalizou Eronilde Torquato da Silva, de 53 anos.



Com a expansão urbana desordenada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas) informou que já foram contabilizados 17 focos de invasões na capital amazonense nas Áreas de Preservação Permanente (APP), Proteção Ambiental (APA) e propriedades particulares.

O local fica em uma área de proteção ambiental | Foto: Josemar Antunes

Ao Em Tempo, a Semmas informou que desde a criação, a APA é considerada uma reserva ambiental por lei municipal com critérios para licenciamento de atividades no local. Nessas áreas de responsabilidade do município, o órgão está mapeando para que sejam retiradas essas famílias que ocupam locais de risco.

Sobre a ocupação irregular em propriedade particular, uma ação de reintegração de posse já tramita na Justiça e deve ser cumprida a favor do proprietário. A data dessa ação é mantida sob sigilo.



Denúncias



Para evitar o crescimento desordenado e o desmatamento da área verde de Manaus, a população pode denunciar para o telefone 08000-92-2000 de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial.



Em relação à presença de policiais militares na área invadida, a reportagem pediu uma nota da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

