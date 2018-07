Membros de igreja reformam quadra esportiva e centro social de Manaus

Manaus - Um grupo de 75 voluntários vai se reunir, neste sábado (28), para reformar e limpar a quadra esportiva e Centro Comunitário do Núcleo 2, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os voluntários fazem parte do projeto “Chama do Bem”, da igreja Chama Church.

O trabalho vai se concentrar na parte da manutenção elétrica, troca de lâmpadas, pinturas, roçado nos arredores do campo, manutenção nas torneiras, troca de forro de PVC, instalação de pia na cozinha do centro comunitário e demarcação da quadra esportiva.

“Nosso objetivo é fazer o bem sem olhar a quem. Como igreja temos a missão em servir a comunidade. Se tem um espaço que beneficia todos os moradores e que está precisando de reparos, nós queremos ajudar”, diz o coordenador do projeto, Richard Mattos.

O projeto "Chama do Bem" é realizado em todo último final de semana de cada mês. A última ação foi realizada no campo de futebol e centro social do núcleo 7 da Cidade Nova. O local recebeu um toque especial com pinturas em todos os arredores do campo, podagem de árvores, capinagem, troca de fiações elétricas e conserto da bica de água.

*Com informações da assessoria.

