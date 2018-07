Após mortes no bairro, Paróquia São Jorge cancela arraial deste sábado

Manaus - A Paróquia do bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, foi obrigada a cancelar o festejo e arraial da Comunidade de Santa’Ana, que seria realizado na noite deste sábado (28). A decisão oficial foi comunicada nesta sexta-feira (27), após policiais terem executado cinco suspeitos de crime, em confronto com criminosos , na noite de quinta-feira.

A igreja da comunidade de Santa’Ana que pertence à Paróquia São Jorge, fica localizada na rua Humberto de Campos, no número 190, no bairro São Jorge. A igreja fica distante apenas a alguns metros do local, onde os cinco homens foram mortos em troca de tiros com policiais militares, minutos depois de finalizada a procissão de Santa’Ana, realizada pela paróquia.

O ato de fé cristã movimentou aproximadamente 150 fieis pelas ruas do bairro São Jorge no início da noite de quinta, por católicos que não esperavam que instantes depois, o local seria palco de um ato de violência.

Leia mais: Procissão de Santa Ana e São Joaquim concentra fieis no São Jorge

Durante a perseguição, os policias conseguiram encurralar os suspeitos | Foto: Raphael Tavares

A ação começou por volta das 22h desta quinta-feira, quando policiais militares que faziam patrulha na área foram surpreendidos a tiros disparados por uma dupla que estava em um carro branco. Ao iniciar perseguição e solicitar reforço, os bandidos acabaram sendo encurralados por duas viaturas, porém continuara atirando e acabaram sendo mortos pelos policiais.

Na mesma ação, os policiais conseguiram prender outros quatro suspeitos, em um carro cinza, com armamento de grosso calibre. Logo após as prisões e apreensões das armas, a polícia foi informada que outros três suspeitos estariam se dirigindo a um beco próximo à rua Humberto, para executar inimigos.

Ao se dirigir ao local, a polícia foi novamente recebida a tiros. Ao revidar o tiroteio, os policiais conseguiram matar os três suspeitos da ação e prenderam mais dois homens. No balanço das ocorrências apenas nesta área ocorreram cinco mortes. Seis suspeitos foram presos. Dois carros, uma espingarda e três pistolas foram apreendidas.

| Foto: Reprodução

Com toda a violência que aconteceu na rua onde seria realizado o arraial, a Paróquia optou por cancelar o festejo católico. A Paróquia não quis comentar os casos de violência no bairro e informou que tomou a decisão como forma de proteção aos fiéis.



“Foi uma decisão de comum acordo para evitar maiores problemas, para não colocar os fiéis em risco. Infelizmente é algo que tem acontecido em nossa cidade e nossa missão, enquanto igreja, é proteger as pessoas”, comunicou a Paróquia de São Jorge.

Nas ruas, os comunitários disseram à reportagem que gostariam que houvesse o festejo, desde que o efetivo policial fosse reforçado na área. “O arraial já é uma tradição de décadas da nossa rua, infelizmente essa criminalidade está demais. Se tivesse um efetivo grande de policiais aqui dava para fazer, mas como não tem, é melhor acatar a decisão do padre”, disse uma dona de casa, moradora da rua.

Leia mais: Cinco traficantes são mortos em troca de tiros com a PM em Manaus

PM flagra comboio de executores e dois morrem em tiroteio no São Jorge

Servidores do Sine-AM são suspeitos de beneficiar amigos e parentes