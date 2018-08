Cursinho faz promoção para novas turmas de pré-vestibular em Manaus

Manaus - O curso preparatório ‘Tô na Lista’ abre turmas intensivas, visando à preparação de estudantes que almejam ingressar numa universidade pública em 2019.

Com objetivo de ser acessível a quem não tem condições de pagar cursos de renome, o curso lançou turmas com mensalidade a R$ 150 por um curso de qualidade bem superior e com professores extremamente competentes e experientes.

As aulas têm início previsto para o dia 13 de agosto, em turmas divididas nos três turnos: Manhã, das 08h às 11h30; tarde, das 14h às 17h30; e noite, das 18h30 às 21h30.

O curso terá duração de 3 meses, indo até a semana anterior ao Enem, e focará, exclusivamente, os temas cobrados de forma recorrente tanto no vestibular da UEA – através da banca Vunesp -, quanto no Enem.

Segundo um dos docentes do curso, Wanderson Feitoza – professor de português -, o curso virá com uma metodologia diferenciada que irá focar exclusivamente a prática com fundamentação teórica.

Leia também: Confira cinco dicas de como estudar redação poucos meses antes do ENEM

“Alguns cursos focam muito o conteúdo do edital como um todo, contudo, as bancas têm preferência por determinados temas, cuja cobrança é feita de forma recorrente nas provas. Caso se faça um cruzamento de todas as provas, é possível ver que há conteúdos que se repetem de forma rotineira, sendo somente adequados a um novo enunciado, novo texto, uma nova questão’’, disse o professor.

Ainda segundo o professor, a nova metodologia é comprovadamente eficaz para uma pontuação acima da média, o que praticamente irá sacramentar a aprovação no vestibular.

“Infelizmente, o Amazonas, culturalmente, tem notas de corte abaixo das de outros Estados, o que traz uma enxurrada de alunos vindos de vários lugares do país. Isso acontece, porque esses alunos não obtêm nota de corte para conseguir uma vaga em seu Estado, então muitos acabam vindos para o Amazonas, pois as notas deles são consideradas baixas em seus estados de origem, mas alta em comparação às notas dos alunos amazonenses, e isso é algo inadmissível, pois podemos competir de igual para igual. E a partir do momento em que você começa a pegar temas que de fato são cobrados nos exames e os trabalha através da fundamentação teórica, seu aproveitamento acaba sendo além do normal, bem acima da média. Eu, inclusive, trabalhei dessa forma não apenas no Amazonas, mas em outras cidades pelo país afora", completa o professor.

As matrículas estão a todo vapor, e podem ser feitas na sede do curso, que fica na av. Darcy Vargas, 2114 – chapada (entre o Manaustrans e a Conde do Pão). Informações podem ser obtidas através do WhatsApp (92) 99474-4281 ou pelo telefone 4104-4104.

*Com informações da assessoria

