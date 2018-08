Homem é assassinado com 30 facadas em Manacapuru

Leyvan Ribeiro Rosas, de 29 anos, foi morto com várias facadas pelo corpo | Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - Um homem, identificado como Leyvan Ribeiro Rosas, de 29 anos, conhecido como “Rabeta” foi encontrado morto com várias perfurações de arma branca, na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Correnteza, em Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).



De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), populares encontraram o corpo da vítima, por volta das 7h, atrás da antiga Frigelo, na Avenida Eduardo Ribeiro. A polícia informou que o homem foi morto com, aproximadamente, 30 facadas. Os autores do assassinato ainda não foram identificados.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 9º Batalhão de Policia Militar (BPM). Familiares da vítima relataram aos policiais militares que Leyvan era dependente químico e estava ameaçado de morte.

O corpo foi levado ao necrotério da unidade hospitalar do município, e será removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

