Autônomo cai perto de caminhão e morre atropelado no Parque das Nações

Manaus - O autônomo Joselito Ferreira da Costa, de 38 anos, morreu depois de escorregar de uma escada e ser atropelado em seguida por um caminhão. A fatalidade aconteceu por volta de 13h desta segunda-feira (6), na rua Itália, bairro Parque das Nações, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que Joselito estava saindo de um estabelecimento de calçada alta, e ao descer as escadas escorregou. Neste momento, um caminhão de carroceria longa, que transportava cerâmicas estava passando no local.

Homem foi prensado pelo caminhão





Joselito caiu entre o caminhão e a calçada e acabou sendo prensado contra a lateral da rua. Segundo a Polícia Militar, parte do rosto da vítima foi esmagado. O motorista do caminhão permaneceu no local para prestar apoio.

De acordo com o 1° tenente B. Matias, da 12° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo relato das testemunhas o motorista não teve culpa.

"Ele vinha trafegando normalmente na via quando a vítima caiu em direção ao caminhão, i nfelizmente. Tudo indica que foi uma fatalidade", disse, o tenente.

A vítima estava bebendo com amigos na calçada

O irmão de Joselito, o mecânico de aeronáutica Elvis Ferreira da Costa, de 28 anos, também entendeu o ocorrido como uma fatalidade. "Foi uma coisa inesperada. Ele estava alcoolizado e caiu justamente na hora que o caminhão estava passando", lamentou o familiar o irmão, que também confirmou que Joselito era alcoólatra e vivia de bicos.



A Polícia Militar informou ainda que o motorista seria conduzido para o 12° Distrito Integrado de Polícia apenas para cumprir formalidades e deixar seus dados, para caso seja necessário prestar informações ao delegado.

