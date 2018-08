Batedor do Exército morre no João Lúcio após acidente na zona Sul

Manaus - Um soldado do Exército Brasileiro morreu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira (6), na avenida Silves, nas proximidades da Bola da Suframa, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

O soldado, de nome e idade ainda desconhecidos, atuava no 7º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), e no momento do acidente, estava trabalhando como batedor de uma escolta do Exército.

Conforme informações preliminares da 7ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom), que atende a área, o acidente teria acontecido quando um pedestre tentou atravessar a avenida. Um ônibus que passava pelo local fez um desvio, mas o soldado, que não teria visto o ônibus e estava pilotando uma moto, acabou batendo na lateral do veículo e foi jogado para a sarjeta. O pedestre também foi atropelado.

Leia também: Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas no São Jorge

O militar chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e por médicos do Exército, e foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste da capital. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Em nota, o Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que está adotando as medidas administrativas para prestar apoio à família do soldado. "As circunstâncias que envolveram o acidente serão esclarecidas por meio do instrumento legal pertinente", diz o comunicado.

Leia mais

Mulher queimada por ex-marido ciumento é internada em Manaus

Motorista pretendia não ser preso após atropelar e matar na Torquato