Carro invade drogaria na Avenida Boulevard Álvaro Maia, em Manaus

Manaus - Após engatar a marcha errada no carro, um motorista ainda não identificado, acabou causando um acidente em uma drogaria localizada na avenida Boulevard Álvaro Maia. O homem entrou com o carro dentro do estabelecimento comercial. Uma funcionária ficou ferida, mas não corre riscos.

De acordo com o segurança da drogaria, Marleno Siqueira, o homem teria realizado compras dentro do estabelecimento e seguiu até o estacionamento para ir embora quando o acidente aconteceu.



"Ele entrou no carro e engatou a marcha errada. Acelerou e o carro entrou na drogaria. A caixa que trabalhava no momento do acidente, foi atingida por pequenos estilhaços de vidro e levada para o hospital", contou.

A funcionária foi levada, com escoriações leves, para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ipyranga, no Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

O carro foi removido do local do acidente por um guincho. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do veículo, que não estava mais no local.

O gerente da drogaria explicou que a empresa deve se pronunciar oficialmente por meio de nota.

