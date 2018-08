Sem proteção, tripulantes e carregadores se arriscam nos rios do AM

Manaus - Os portos de Manaus são locais com intensa movimentação de pessoas e de trabalhadores. Todos os dias, embarcações aportam e partem levando passageiros a diferentes destinos pelos rios do Amazonas. O receio com a segurança dos passageiros é corriqueiro, mas e quem deveria se preocupa com a tripulação ou com os carregadores que vivem nessa zona de risco?

Conforme levantamento inédito feito pelo Ministério da Saúde, os tralhadores de embarcações são as maiores vítimas de acidentes de trânsito durante a jornada de trabalho. Com os dados dos Sistemas de Informação de Agravo e Notificações (Sinan) e do de Mortalidade (SIM), o número de notificações de acidentes com trabalhadores desse tipo de transporte no Amazonas foi de 1.304.

Os registros foram feitos de 2007 a 2016. São quase 145 acidentes com trabalhadores de embarcações por ano. A equipe do Em Tempo foi até o Porto da Manaus Moderna, localizado na avenida Lourenço da Silva Braga, Zona Sul de Manaus, e constatou o descaso e a falta de equipamentos de segurança para os trabalhadores das embarcações.

Em algumas embarcações foi possível verificar o uso de fardamento, mas há aqueles que ficam sem camisa, expostos ao sol da região com temperatura máxima de até 40 graus. Mesmo com a obrigatoriedade para que todos os passageiros utilizem coletes salva-vidas, os trabalhadores não utilizam esse equipamento obrigatório durante as longas viagens entre os labirintos da Amazônia.

Tripulantes denunciam falta de segurança nas embarcações | Foto: Raphael Tavares





De acordo com o tripulante de uma embarcação, que faz o trajeto de Manaus para Anamã, Fabrício Monteiro, todos os profissionais que trabalham nos barcos fazem um curso antes de iniciarem as atividades. Ainda assim, eles optam por não usar os capacetes, cintas ou qualquer outro tipo equipamento de segurança, mesmo tendo o conhecimento de que os itens são necessários para a profissão de risco.

“Aqui é cada um cuidando do outro, não tem equipamento de segurança. Todo mundo tem que trabalhar com atenção para ninguém se ferir. Mas quando algum acidente acontece, se for muito grave e o barco estiver pelo rio, realizamos os primeiros socorros e temos que parar em alguma comunidade ribeirinha mais próxima. Assim, nós levamos a vítima até o hospital mais próximo”, explicou Fabrício .

Em 2017, mais os cinco primeiros meses de 2018, a Marinha do Brasil registrou 61 vítimas fatais provenientes de naufrágios no Amazonas. A instituição não diz quantos desses óbitos foram de trabalhadores das embarcações. Porém, há diversos casos em que tripulantes perderam as vidas durante viagens de trabalho.

Raimundo Pereira, que é tripulante de uma embarcação que faz o trajeto entre Manaus e Anori, explicou que os donos das embarcações não se preocupam com a segurança dos funcionários. A maior parte só cumpre as determinações obrigatórios no que se refere à proteção dos passageiros, tendo em vista, a constante fiscalização de órgãos fluviais.

"A questão de segurança foca mais nos passageiros. Os donos preferem priorizar os clientes, do que a gente. Está todo mundo aqui porque precisa trabalhar. Nos preocupamos com a segurança de cada um, e é só isso que podemos fazer. Não existe nenhum outro tipo de equipamento que evite qualquer acidente e também não há fiscalização para a gente” completou.

Tripulantes de barcos relatam os riscos do trabalho | Foto: Ione Moreno

Morte no Amazonas

O estudo do Ministério da Saúde aponta que, entre 2007 e 2016, do total de 1.304 acidentes, cerca de 55 óbitos foram registrados. Todos eram trabalhadores de embarcações e sofreram algum tipo de acidente de trânsito fluvial . Ainda conforme o levantamento, o Amazonas registrou 217 mortes de trabalhadores em outros tipos de acidente de trânsito. A análise foi feita no mesmo período.

Conforme informações da Marinha ao Em Tempo, somente de janeiro a maio de 2018, foram registrados 50 acidentes com embarcações que vitimaram 17 pessoas. Os casos aconteceram na área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), que compreende aos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Estivadores

Em meio ao cenário movimentado dos portos de Manaus, é possível notar a grande presença dos estivadores, conhecidos popularmente como carregadores de mercadorias. Entre bagagens e mercadorias, os trabalhadores carregam mais que o dobro do próprio peso e trabalham por mais de dez horas por dia. Eles vivem na zona de risco e engrossam os números negativos de acidentes na área fluvial.

O estivador é responsável pelo carregamento e manuseio de cargas nas embarcações. Na teoria, esse trabalhador deve receber um treinamento rigoroso e ser remunerado e assegurado conforme o alto risco da profissão. Além disso, o estivador deve usar os equipamentos adequados, entre eles o macacão apropriado (farda), capacete, botas, luvas, protetor auricular, óculos de proteção e máscara.

Mesmo com a legislação que obriga o uso desses itens, basta dar uma parada no porto da Manaus Moderna para ver que nenhum dos estivadores utiliza quaisquer desses objetos de segurança. De chinelos sem tração, com risco do trabalhador escorregar na prancha colocada entre o porto e a embarcação, camisas do tipo de regata, bermudas e sem capacete ou protetor solar, o carregador arrisca a própria vida para levar o sustento à família.

Estivadores trabalham sem os equipamentos básicos para a segurança | Foto: Janailton Falcão

A realidade sofrida dos estivadores em Manaus passa longe de ter regulamentação. Apesar de possuir um sindicato, a profissão de estivador no Estado não é fiscalizada. A maioria dos empresários contrata trabalhadores no meio da rua. São homens, não são sindicalizados, que aceitam ganhar menos e sem qualquer aparato de segurança.

Conforme o artigo 44 da Lei 12.815, de 5 de julho de 2013, "é facultada aos titulares de instalações portuárias, sujeitas a regime de autorização, a contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, observado o disposto no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho".

Em outras palavras, qualquer empresário dos portos pode contratar um trabalhador não sindicalizado, desde que esteja conforme o Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) e acordado junto ao sindicato. Porém, em Manaus, a profissão de estivador passa longe da legislação, como explica Ivo Nascimento, presidente do Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores de Estivas de Minérios do Estado do Amazonas (Setemeam).

Estivadores de Manaus não possuem nenhuma garantia trabalhista | Foto: Janailton Falcão

“Pelo fato do senador Eduardo Braga ter criado o artigo 44, na lei 12.815 de 2013, fica entendido que o empresário pode contratar gente da rua, mas o artigo 44 vem baseado no artigo 40, que dá direito a contratar um trabalhador de fora, mas mediante ao Ogmo e ao sindicato. O profissional deve receber um treinamento diferenciado, mas eles não cumprem isso”, explicou Nascimento.

Ainda segundo o presidente do Setemeam, aproximadamente 90% dos trabalhadores irregulares recebem auxílio doença por acidente de trabalho, causados principalmente pela falta de experiência.

Ivo Nascimento também denunciou que os portos de Manaus são “palcos” de trabalho escravo de estivadores, que recebem em média R$1.300 mensais.

“Enquanto um estivador qualificado deve receber uma faixa de 18 a 20 mil reais, hoje estão ganhando 1.300 nos portos da cidade”, afirmou.

Relatos

Raimundo Vieira já testemunhou a morte de um amigo acidente de trabalho | Foto: Janailton Falcão

Trabalhando há 30 anos como estivador no porto da Manaus Moderna, Raimundo Vieira, de 55 anos, contou à reportagem do Em Tempo como é a rotina desses trabalhadores.

“Trabalhamos com cargas pesadas e cargas leves. Não temos horário, não temos fiscalização e nem segurança. Se acontecer algum acidente, não temos apoio de ninguém. Aqui é cada um por si”, afirmou.

Raimundo Vieira já chegou a fraturar o fêmur em um acidente de trabalho. Ele também já testemunhou a morte de um amigo que trabalhava no porto da Manaus Moderna.

“Ele foi carregar sozinho uma caixa de som pesada, escorregou e foi à óbito na hora. Fiquei bastante abalado depois desse acidente”, relatou.

Donaldo da Paz Corrêa, de 52 anos, exerce a função de estivador há 38 anos. Ele conta que o trabalho envolve todo o tipo de risco e destaca a insegurança financeira dos estivadores.

“O carregador não tem dia e não tem horário. Quando há o suficiente em termos de alimento, o estivador fica acomodado, mas quando falta, o carregador tem que correr atrás de trabalho”, disse.

Donaldo também relatou que já presenciou um colega de trabalho ter a perna amputada ao escorregar e derrubar um cofre.

Pauta e edição: Bruna Souza

Donaldo da Paz Corrêa trabalha como estivador há 38 anos e relata as dificuldades desses trabalhadores | Foto: Janailton Falcão

