No dia do aniversário, motorista bate carro e cunhada morre em Manaus

Manaus - A colisão de um carro em um poste da rede pública causou a morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida, na madrugada deste sábado (11), na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O motorista do veículo não ficou ferido e foi levado para fazer teste de bafômetro por apresentar suspeita de embriaguez ao volante.

O acidente ocorreu por volta das 3h45, próximo ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. O motorista do veículo Honda/Fit, de cor preta e placas NOY-9792, um homem de 32 anos, teria dormido na direção e, em seguida, colidido com um poste de iluminação pública. A cunhada e esposa do condutor também estavam no veículo.

A cunhada, uma jovem de 22 anos, que estava no banco traseiro do automóvel, morreu no acidente. Já a esposa do condutor, uma mulher de 28 anos, que viajava no banco carona, teve fraturas pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade saúde.

O motorista do veículo não ficou ferido | Foto: Josemar Antunes

Segundo informações do tenente Fábio Castro, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a suspeita é que o condutor do veículo teria perdido o controle após cochilar, vindo a bater violentamente contra o poste. "Informações dão conta que o trio voltava de uma festa em comemoração ao aniversário do motorista", conclui o tenente Fábio Castro.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para retirar as vítimas do veículo, que ficou totalmente destruído com a violência do impacto.

Após o resgate, na delegacia, o exame de alcoolemia atestou que 0,35 miligramas de álcool no sangue do condutor do veículo.

Acidente ocorreu por volta das 3h45 | Foto: Josemar Antunes

A punição para quem é flagrado dirigindo alcoolizado envolve a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perda de 7 pontos no prontuário e multa de R$ 2.934,70.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. O acidente foi registrado no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

