No Dia do Garçom, conheça relatos de profissionais que atuam em Manaus

Garçons de Manaus contam histórias vividas na profissão | Foto: Em Tempo

Manaus – "Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, centenas de casos de amor" (Reginaldo Rossi, 1944-2013). A letra da canção lançada pelo rei do brega, em 1998, que virou referência musical para o profissional que trabalha com o atendimento ao público em bares e restaurantes, embala corações apaixonados até hoje. Neste dia 11 de agosto, data em que é comemorado o Dia do Garçom, o Em Tempo traz relatos de grandes profissionais amazonenses que fazem da honrosa profissão o sustento da família.

Há 42 anos trabalhando como garçonete, Maria Neida, conhecida como "Valéria", já viveu muita coisa no bar do Jangadeiro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Ela conta que garçonete foi o primeiro emprego e único da vida até hoje. Durante a trajetória profissional, Valéria já atendeu atores, atrizes, presidentes e turistas de todo o mundo.

Em uma dessas ocasiões, ela conta que encontrou uma carteira com dois mil dólares. Mesmo após vários anos do acontecido, ela ainda se arrepia ao relembrar o fato. À reportagem, ela conta que a reação ao lembrar do episódio é a mesma que teve anos atrás, no banheiro do bar. “Eu me tremi da cabeça aos pés, pois nunca tinha visto uma quantia tão grande de dinheiro”, narra a funcionária.

Valéria, garçonete do Jangadeiro, coleciona histórias vividas nos mais de 40 anos de profissão | Foto: Ione Moreno

O dinheiro era de um bancário, cliente assíduo do Jangadeiro. Ele havia recebido o salário de um mês inteiro e deveria depositar a quantia no banco no dia seguinte. Questionada se pensou em ficar com os dólares, Valéria afirma que o pensamento não chegou nem a passar pela cabeça. “Não faria isso nunca. Já encontrei vários objetos, inclusive de grande valor, e sempre devolvi aos clientes”, afirma.

Para quem pensa que o trabalho como garçom não pode ser divertido, está muito enganado. O garçom João Lucas, de 58 anos, teve os momentos mais engraçados da profissão ao ser escolhido para servir a trupe dos “Trapalhões” em Manaus, formada por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Foram momentos inesquecíveis para ele.

João Lucas, ou apenas Lucas, relembra as vezes em que servia a trupe dos "Trapalhões" em Manaus | Foto: Isabela Bastos

“Eles eram todos muito divertidos e simpáticos. A todo tempo tiravam brincadeiras conosco. Era impossível permanecer sério atendendo eles”, revelou. Além dos comediantes, Lucas coleciona experiências vividas com outros famosos como a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, as cantoras Fafá de Belém e Alcione. Acredite, na lista dele tem até celebridades internacionais.

Os garçons Jarlison Souza, de 32 anos e Estan Araújo, de 31 anos, têm uma coleção de histórias cômicas vividas na profissão. Os dois trabalham em um dos mais tradicionais bares do Centro de Manaus, o Bar Caldeira. “A correria aqui [no bar] é intensa, e cada garçom atende uma seção. Alguns clientes assíduos têm seu garçom favorito e sentam apenas em mesas atendidas por aquele profissional”, disse Estan.

Entregar bilhetinhos, separar brigas e consolar corações partidos, são situações que fazem parte da rotina de garçons que trabalham em bares. O caso mais recente, relembra Jarlison, aconteceu ainda nesta semana, no balcão do bar. “Uma moça chegou, pediu uma cerveja e começou a chorar desconsoladamente. Não parou de beber e nem de chorar, ficava olhando para o nada, como se estivesse perdida”, relata o profissional.

Prato de petiscos e cerveja servidos no bar Caldeira | Foto: Janailton Falcão

Nesse tipo de situação, o garçom afirma que o melhor é não fazer nada. “A gente nem mexe com a pessoa, vai que a situação piora ou que ela não quer ser incomodada”, justifica Jarlison.

A profissão e funções dos garçons

Embora a arte de servir seja muito antiga, a profissão de garçom passou a ser valorizada apenas com a urbanização das capitais e crescimento do número de bares e restaurantes. Nas tabernas e comércios que serviam comida e bebida, o serviço era feito por familiares dos donos do estabelecimento ou meretrizes que tentavam arranjar clientes.

A frase “atendimento é tudo” pode até ser um clichê, mas, no mundo gastronômico, um bom garçom faz toda a diferença. Esse ponto é ressaltado pelo garçom Ed Durans, de 50 anos, ao falar sobre a necessidade de um bom garçom, que, muito além de servir clientes, também os encanta.

Graça, elegância e bom humor são essenciais para o serviço de garçom, diz Ed Durans | Foto: Arquivo Pessoal

“A comida pode ser boa, mas, se o atendimento não for bom, o cliente pode até não voltar ao restaurante. É por causa de muitos garçons que os clientes voltam pela segunda, terceira, e até quarta vez a um local”, pontuou.

Além de servir os pratos, o garçom também possui outras funções, como por exemplo: higienizar e organizar as mesas, alguns ainda preparam bebidas, geram hospitalidade no processo de atendimento ao cliente. Uma das principais características é estar sempre de prontidão para servir, com bom humor.

“O trabalho de um garçom é tornar a experiência do cliente inesquecível naquele restaurante que ele está”, comenta Durans. Para ele, a maior satisfação que possui na profissão é fazer com que o cliente consiga se divertir e aproveitar o momento de lazer.

Lutas da classe

Apesar da importância dos garçons para o funcionamento de um estabelecimento gastronômico, a classe ainda enfrenta problemas, principalmente relacionados à polêmica da gorjeta de 10%.

O presidente do Sindhotel-AM, Gerson Almeida, explica sobre as lutas da classe por condições de trabalho mais dignas | Foto: Arquivo Pessoal

A lei 13.419, sancionada em maio de 2017 pelo presidente Michel Temer (MDB), estabelece que a gorjeta deve ser distribuída integralmente entre os garçons e não destinada aos empregadores. Ainda segundo o dispositivo legal, o percentual das gorjetas deve ser anotado no contracheque dos profissionais. O pagamento ou não da gorjeta permanece a critério do cliente.

Apesar do que estabelece a lei, em Manaus, ainda são poucos os locais em que ela é obedecida, segundo informou o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Restaurantes Coletivos, Churrascarias, Pizzarias, Lanchonetes, Pastelarias, Sorveterias, Bares, Casas de Drinks, Casas de Show, Moteis, Cozinhas e Similares do Estado do Amazonas (Sindhotel-AM), Gerson Almeida.

“A maioria das empresas cobra os 10% de taxa dos clientes, mas não deposita esse valor no contracheque do garçom. Isso causa prejuízos ao trabalhador, pois diminui o valor que ele receberá no 13°Salário, FGTS e até mesmo na aposentadoria”, lamentou o presidente do sindicato.

Devido ao descontentamento com o mercado de trabalho formal, Ed preferiu trabalhar sozinho, em buffets e residências | Foto: Arquivo Pessoal

Outro ponto levantado por Gerson é a respeito da jornada de trabalho dos garçons. Segundo ele, os locais tendem a fracionar o horário dos trabalhadores, ao invés de contratar duas equipes, como deveria ser feito. “O funcionário acaba tendo que trabalhar quatro horas pela manhã e mais cinco à noite pois os proprietários do local não contratam outra equipe para trabalhar no segundo turno”, salientou o presidente.

A reportagem solicitou do Ministério Público do Trabalho do Estado do Amazonas (MPT-AM) informações sobre fiscalizações em estabelecimentos gastronômicos que verifiquem o cumprimento da Lei 13.419. No entanto, até a publicação desta matéria, não houve respostas.

Mercado informal

Esses percalços enfrentados no exercício da profissão levaram Ed Durans a sair do mercado formal de trabalho. Ele também levanta outras queixas como falta de investimento em profissionais, que não buscam, muitas vezes, qualificação para a profissão. Por isso, o garçom montou a própria equipe com profissionais certificados e com experiência no mercado.

“É difícil encontrar restaurantes ou outros estabelecimentos que queiram pagar um preço justo pelo trabalho de garçom. Por isso, trabalho apenas com eventos e ministrando cursos de atendimento ao cliente”, explicou.

Em Manaus, Ed afirma que cada vez mais garçons estão abandonando o mercado formal e partindo para a informalidade | Foto: Arquivo Em Tempo

O profissional afirma, ainda, que, assim como ele, outros milhares de garçons em Manaus têm migrado para o mercado informal devido a insatisfação com o trabalho de carteira assinada.

“Há uma grande desvalorização do trabalho de garçom aqui em Manaus. Os grandes restaurantes abrem filiais na capital e gastam muito dinheiro contratando chefes internacionais, mas esquecem que a carta de entrada do estabelecimento são os garçons”, pontua Ed.

Edição: Isac Sharlon

