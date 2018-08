Educação da rede pública de Manaus será destaque em Nova Iorque

Manaus é uma das duas cidades da Região Norte a fazer parte do grupo de sete municípios selecionados | Foto: Lton Santos/Semed

A Prefeitura de Manaus participará, na próxima semana, de um workshop técnico em Nova Iorque (EUA), promovido pela Teachers College, escola de pós-graduação em educação da Universidade de Columbia e que faz parte do Advanced Program in Public Policy Implementation, que busca estimular, entre gestores em cargos governamentais estratégicos, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a primeira infância.

A formação é toda custeada pela Fundação Itaú Social, ou seja, tem custo zero para os cofres públicos do município.



“A Educação de Manaus está entre as melhores do país, e estou confiante que teremos a prova disso com o resultado do Ideb, nos colocando entre as 10 primeiras com melhor desempenho. É natural que estejamos inseridos em projetos dessa natureza, o que muito nos honra e vem para reconhecer o esforço que fazemos para levar educação de qualidade às nossas escolas”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

O município será representado pela secretária municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, e pela subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Trajano, que desde o início do ano participam do curso de formação oferecido pela universidade norte-americana, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que busca o desenvolvimento de projetos voltados para a primeira infância, nas áreas de Educação e Saúde.

Estudante da rede municipal de Manaus | Foto: Lton Santos/ Semed

Manaus é uma das duas cidades da Região Norte a fazer parte do grupo de sete municípios selecionados para participar do curso de pós-graduação, que conta ainda com representantes de Boa Vista (RR), Recife (PE), Fortaleza (CE), Taubaté (SP), Ponta Grossa (PR) e Belo Horizonte (MG).



A escolha da capital amazonense foi feita por indicação da Fundação Itaú Social, uma das instituições participantes da formação e parceira da Semed no Programa de Tutoria. O trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo, por meio do programa de Gestão Integrada da Educação (Gide), e os bons resultados dos índices educacionais obtidos nos últimos anos foram determinantes para a seleção.

A escolha da capital amazonense foi feita por indicação da Fundação Itaú Social | Foto: Lton Santos/ Semed

A secretária Kátia Schweickardt destacou que a Semed ter sido selecionada para o curso é o reconhecimento do trabalho realizado, além de ser a oportunidade de participar de uma formação de alto nível, com custo zero para a Prefeitura de Manaus, que terá como contrapartida a implementação do projeto educacional que está sendo desenvolvido durante a pós-graduação.



“Termos sido escolhidos muito nos orgulhou e mostra que as nossas ações estão gerando novas oportunidades de refletir e estudar mais, garantindo, assim, uma educação de melhor qualidade para as crianças manauaras”, pontua Kátia



Formação



O Programa Avançado de Implementação de Políticas Públicas da Universidade de Columbia teve início em fevereiro, com um encontro no Rio de Janeiro, onde os participantes começaram o desenvolvimento dos projetos que devem ser implementados pelos municípios participantes. Desde então, encontros periódicos, além de assessoramento a distância, foram realizados para a elaboração das propostas.



Durante o workshop nos Estados Unidos, os participantes se aprofundarão teoricamente e receberão orientações de professores de diferentes áreas, desde psicologia, cognição, comportamento, sociedade, gestão escolar, entre outros.

