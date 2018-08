Sesc inscreve idosos para dia de recreação no balneário da entidade

Manaus - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a 12a Manhã de Sol Intergrupos que promove a interação de grupos de idosos de Manaus e de municípios próximos em um único dia de atividades recreativas, culturais e de saúde no balneário da entidade. O período de inscrição será até o dia 10 de setembro, na unidade do Sesc Centro. São esperados 800 participantes para o evento que será dia 20 do próximo mês.

Segundo a coordenadora Sônia Isolino, a edição do evento é especial pois celebra os 31 anos do Trabalho Social com Idosos realizado por meio Sesc Trabalho Social com Grupos. O intuito é promover um dia exclusivo de promoção do envelhecimento ativo com a turma que ainda tem muito o que aproveitar.

“Nossas atividades são de caráter socioeducativo, o intuito é educar para o envelhecimento. O idoso precisa reconhecer suas limitações e compreender o real envelhecer. Há muitas vertentes sobre o envelhecimento ativo e nesse trabalho queremos incentivar o idoso a preservar a saúde como um todo, não apenas com a prática de atividade física”, disse.

Conforme Sônia, para participar da atividade é preciso que o coordenador do grupo de idosos vá até à coordenação do Trabalho Social com Grupos, situada no Sesc Centro, na rua Henrique Martins, número 427, e preencha o formulário do evento ‘Manhã de Sol Intergrupos’. O idoso será responsável apenas pelo seu almoço, as demais atividades serão totalmente gratuitas.

Programação

Das 9h às 14h serão ofertados serviços de saúde, apresentações culturais, atividades socioeducativas, exposição de artesanato e serviço de imagem pessoal. No período de 9h30 até 12h30, os participantes terão hidroginástica e atividades recreativas. Já o almoço será das 11h às 14h e finalizando as atividades, das 12h30 às 16h, o público terá a tarde dançante com Dermilson Castro e Banda.

