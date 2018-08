Defesa de Marcelaine recorre decisão e contesta pagamento de R$ 40 mil

Marcelaine cumpre prisão domiciliar pelo crime de tentativa de homcídio | Foto: Divulgação

Manaus – Após o pedido da justiça, expedido em julho, que condenou a socialite Marcelaine Schumman a pagar integralmente R$ 40 mil por danos morais à vítima de uma tentativa de homicídio, Denise Almeida, os advogados da acusada entraram com recurso para contestar o valor solicitado pelos advogados de Denise.

A decisão para o pagamento foi dada pela 6ª Vara Cível de Acidentes de Trabalho. Além do pagamento da quantia estipulada, também foi solicitado o pagamento de 10% sobre o montante condenatório, referentes às custas e honorários.

Leia também: Com uniforme de presidiária, Marcelaine Schumann chega para depor na DEHS

Na decisão, o juiz Diógenes Vidal Pessoa Neto afirma que "a necessidade de reparação dos danos é obrigatória e não mera faculdade, sobretudo porque a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível".

Veja, na íntegra, a decisão judicial e o recurso feito pela defesa de Marcelaine:





Porém, neste mês, a defesa de Marcelaine entrou com recurso em relação ao pedido de indenização por danos morais solicitado por Denise.

O documento, que formaliza a solicitação, foi protocolado no dia 6 de agosto. Na solicitação, a defesa de Marcelaine também pede a redução do valor da condenação para R$ 1 mil, com pagamento em parcelas, no máximo, de R$ 50, tendo em vista o estado de pobreza de Marcelaine.

Alegações da defesa

Ainda no documento protocolado pela defesa da socialite, o advogado da acusada questiona a existência de dano moral em relação à Denise Almeida.

Segundo a defesa de Marcelaine, o que os advogados de Denise chamam de danos morais são “mero dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”. O advogado de Marcelaine afirma que não foram trazidas provas, pela parte de Denise, do suposto dano moral sofrido.

À esquerda o empresário Marcos Souto, no centro, Marcelaine Schumann, à direita Denise Almeida | Foto: Divulgação

“O que faz é omitir dados indispensáveis ao esclarecimento do feito e deter-se a acusações infundadas. Certo é que alguém só pode ser contemplado com uma indenização por danos morais quando esta indenização servir para acalentar a profunda dor na alma sofrida pela vítima”, diz o documento.

O crime

A tentativa de homicídio sofrida por Denise ocorreu em novembro de 2014, no estacionamento de uma academia no Centro de Manaus. A vítima estava dentro de um carro quando foi abordada por um homem que atirou contra ela. Uma das balas ficou alojada próximo à coluna cervical de Denise.

A socialite Marcelaine Shumman foi apontada como mandante do assassinato. Apesar de serem casadas – Marcelaine com um publicitário já falecido e Denise com um advogado – ambas dividiam o mesmo amante, o empresário Marcos Souto, também casado. Marcos foi apontado como o pivô do crime.

Julgamentos

Marcelaine foi denunciada pelo Ministério Público do Estado (MPE-AM) e condenada a cumprir sete anos e nove meses de prisão em regime semiaberto pela tentativa de homicídio. Atualmente ela cumpre prisão domiciliar.

A defesa de Marcelaine pede redução do valor da condenação para R$ 1 mil | Foto: Ione Moreno

No julgamento, outros três réus também foram condenados: Rafael Leite, o “Salsicha”, responsável pelos disparos que atingiram Denise; Charles “Mac Donald”, o negociador e Karen Arevalo, responsável por conseguir a arma do crime. O vigilante Edney Costa Gomes, que, segundo a polícia, teria fornecido os contatos dos matadores à Marcelaine, foi absolvido do caso.

Leia mais:

Marcelaine é condenada a 7 anos e 9 meses de prisão por homicídio tentado qualificado; apenas Edney foi absolvido

Durante réplica, promotor pede que júri sentencie Marcelaine como mandante do crime