Pais de menina com paralisia pedem ajuda para comprar cadeira adaptada

Manaus – Os pais da pequena Giselly Silva de Andrade, de apenas seis anos, estão fazendo uma campanha nas redes sociais para conseguir uma cadeira de rodas adaptada para a menina. Giselly foi diagnosticada com paralisia cerebral aos dois anos e, por isso, necessita de equipamentos especiais para se locomover.

A cadeira que ela necessita é fabricada em São Paulo e custa R$ 7,8 mil, além do valor do frete, orçado em aproximadamente R$ 800 reais. A mãe da menina, a dona de casa Diane Queiroz da Silva, de 35 anos, disse que o valor vai muito além do que a família ganha. Na casa, só o esposo de Diane, o pai de Giselly, está no mercado de trabalho.

Leia também: Grupo de evangelização pede ajuda para realizar sonho de diversas crianças que nunca foram ao cinema em Manaus

“Meu marido trabalha no Polo Industrial e temos mais três filhos. Só com o dinheiro do salário dele não conseguimos arcar com todas as despesas. Entre viagens, alimentação e tratamento, dependemos das doações de amigos e conhecidos”, contou a dona de casa.

O único meio de locomoção de Giselly é a cadeira de rodas. Sem o equipamento, a criança não pode ir à escola ou mesmo às consultas de rotina. Diane revela que apesar da doença, a filha é uma criança normal, cheia de sonhos e alegrias.

“Apesar da paralisia ela é uma criança com sonhos. Mesmo com as suas limitações, ela nunca perde a alegria, sempre cheia de sonhos. Mesmo na cadeira de rodas ela frequenta a escola e acompanha tudo de forma normal”, afirma.

Emocionada, Diane fala que, como mãe, fica com o coração partido ao ver a filha doente e não poder dar o tratamento adequado à criança. “Nossa maior dificuldade é dar o que ela precisa: um bom tratamento e aparelhos necessários para a locomoção. É tudo muito caro e não temos condições financeiras, por isso, fazemos campanhas”, acrescentou.

Rifas para arrecadação

Na tentativa de angariar fundos para a compra da cadeira, a família da pequena Giselly vendia rifas, porém, Diane conta que o lucro das vendas foi menor do que o esperado. O sorteio dos prêmios ainda não ocorreu, pois, o quadro clínico da filha piorou.

“Devido à baixa imunidade, Giselly foi diagnosticada com pneumonia e está internada. Perdemos várias consultas em outros Estados e estamos enfrentando muitas dificuldades”, pontuou a mãe da criança.

Devido à pneumonia, Giselly não consegue se alimentar e necessita do suplemento vitamínico Fortini, recomendado pelo médico, para que a menina saia do estado de desnutrição em que se encontra atualmente. “Ela está em um dos estágios mais graves da desnutrição, e ainda não conseguimos dinheiro para comprar o suplemento”, revelou a mãe.

Contatos para ajuda

Para aqueles que quiserem ajudar a pequena na compra da cadeira adaptada ou remédios necessários, a mãe disponibiliza as contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica

Agência: 3898

0peração: 013

C/P: 00014526-6

CPF:521.532.902-87

Diane Queiroz da silva

Bradesco

Agência:3733

C/C :00325929

CPF:031.825.462-01

Giselly Silva de Andrade

Ou ainda pelo site: http://vaka.me/iytu2t

Aqueles que quiserem acompanhar Giselly nas redes sociais, a mãe da criança administra uma página que mostra o dia a dia da menina, basta acessar facebook.com/PrincesaGisellyumsonhodeandar/.

Leia mais:

Combatendo o Câncer: histórias de mulheres em tratamento no Amazonas

Interação com galinha ajuda no tratamento com paralisia cerebral