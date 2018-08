Jovem desaparece ao sair para passeio em cachoeira de Figueiredo

Mikaele concluiu o ensino médio recentemente e estava participando de concursos públicos | Foto: Divulgação

Manaus - Os familiares de Mikaele dos Santos Ferreira, de 18 anos, buscam qualquer informação que leve ao paradeiro da jovem, que está desaparecida desde às 6h da última segunda-feira (13). A jovem teria saído de casa, situada em Manaus, com destino a Cachoeira da Porteira, localizada em Presidente Figueiredo (município distante 107 quilômetros de Manaus) e não deu mais notícias.

O Em Tempo conversou com Maria Nivea Nascimento, que é prima e colega de quarto de Mikaele, em uma residência que fica localizada na rua Catarina de Aragão, antiga rua Sol Nascente, no bairro Japiim, Zona Sul da capital. De acordo com Nívea, Miakele já era acostumada a fazer escalada em áreas de floresta. A atividade era realizada por ela sempre que queria relaxar.

“Até onde sabemos, ela não tinha inimigos ou alguém que pudesse fazer-lhe algum mal. Suspeitamos que tenha sido algum acidente, ou algo do tipo”, detalhou Nívea. Mikaele atualmente havia concluído o Ensino Médio e estava tentando conseguir um emprego, por meio de concurso público.

A prima informou ainda que iam se deslocar até Presidente Figueiredo e checar no hospital, na delegacia e no sítio onde ela iria se há alguma informação sobre ela.“Para entrar na cachoeira é necessário fazer uma espécie de cadastro ou registro. Vamos checar se ela fez esse procedimento no local”, disse.

Informações

Para falar com os parentes de Mikaele, basta ligar para o número: (92) 99184-7909. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) .



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

