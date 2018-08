74 voos serão prejudicados até o fim do ano por obras no Eduardo Gomes

Manaus - Até dezembro, 70 voos serão remarcados e quatro cancelados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, conforme estimativa da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). A obra na pista principal, iniciada no último 6 de agosto, é a responsável pelo transtorno.

A obra de recapeamento, conforme a administração do aeroporto disse ao Em Tempo, foi solicitada devido aos procedimentos de segurança. As companhias aéreas Azul, Gol e Latam serão as mais afetadas em suas programações de viagens. Ao todo, oito empresas atuam no Eduardo Gomes.

As obras ocorrem das 4h55 às 10h55, com a supervisão da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), fechando a única pista para todas as atividades.

As três companhias mais afetadas são a Gol, Azul e Latam | Foto: Diego Janatã

A Abear e Infraero recomendam que os passageiros com voos marcados durante os horários da obra nos próximos meses consultem o status de voo junto às companhias aéreas, por meio de sites, SACs ou aplicativos.

A American Airlines, Avior Airlines e Copa Airlines oferecem somente viagens internacionais e não terão agenda alterada. A obra custou R$27 milhões, em que foram investidos no recapeamento da pista.

O aeroporto movimenta, diariamente, uma média de 7.200 passageiros, mais de 110 voos e aproximadamente 337 toneladas de carga aérea.

Edição: Isac Sharlon

