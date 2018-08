Programa da Manaus Ambiental abre espaço para lideranças comunitárias

O programa vai promover a integração entre associações de moradores e a empresa | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Para valorização dos trabalhos realizados pelos líderes comunitários em Manaus, a concessionária Manaus Ambiental fez o lançamento do programa “Afluentes” em parceria com a Aegea - uma das maiores empresas de saneamento privado do Brasil. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), no auditório Gilberto Mendes de Azevedo, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Programa Social

O programa social Afluentes, que tem como objetivo promover a integração entre associações de moradores e a empresa, abre espaço para as necessidades dos bairros. Dessa forma a empresa se diz pronta a ouvir opiniões e sugestões sobre os serviços prestados na área de saneamento básico.

Por meio do programa, lideranças comunitárias terão canal direto com a Manaus Ambiental e mais agilidade na resolução de demandas sobre os serviços de água e esgoto de todas as zonas da capital.

Leia também: Tarumã Alive terá terceira edição na Praia da Lua

O programa foi lançado nesta quarta e contou com a participação de Renato Medicis - presidente da Manaus Ambiental | Foto: Josemar Antunes

Investimento de R$ 880 milhões



De acordo com o presidente da Manaus Ambiental, Renato Medicis Maranhão, a empresa atende mais de 7,6 milhões de pessoas no país, com 33% do mercado privado de saneamento básico. Em Manaus, nos próximos cinco anos contratuais, a companhia fará investimentos de R$ 880 milhões em todo processo do ciclo integral de água - abastecimento, coleta e tratamento de esgoto.

Programas Socioambientais

Renato ressaltou, ainda, que concessionária desenvolverá, a exemplo das outras unidades Aegea Saneamento, programas socioambientais para contribuir na preservação do meio ambiente.



"Todos os projetos desenvolvidos pela Aegea contam com tecnologia de ponta e sistemas sempre atualizados. Até 2030, o programa pretende elevar de 19% para 80% do tratamento de esgoto em todas as zonas de Manaus, um passo fundamental para a preservação do meio ambiente", assegurou.

O contrato com a Prefeitura Municipal de Manaus nos serviços públicos está firmado até 2045. Entre os destaques do programa Afluentes estão os encontros mensais promovidos nas concessionárias com a presença da diretoria e de gerentes.

Além do Estado do Amazonas, a companhia está presente em 49 municípios de outros dez estados brasileiros, sendo eles: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Santa Catarina, Rondônia, Maranhão, Espírito Santo e Piauí.



Edição: Isac Sharlon



Leia mais:

Adutora rompe e prejudica trânsito e fornecimento de água na Zona Sul

Lei para quem jogar lixo na rua aguarda regulamentação em Manaus