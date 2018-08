Onze réus do Caso Portilho são ouvidos em audiência nesta quarta

Manaus - Os 11 réus envolvidos no assassinato do soldado da Polícia Militar César Portilho , morto em maio de 2017, foram ouvidos, nesta quarta-feira (15), no terceiro e último dia de audiências de instrução. A audiência ocorreu no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Segundo o juiz titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri, explicou que esta quinta-feira (15), foi reservado, interinamente, para que os 11 envolvidos fossem ouvidos. Durante o interrogatório, parte dos 11 réus confessou participação no crime, os outros negaram.

Ainda de acordo com o juiz, o interrogatório é uma espécie de defesa dos réus. "Importante salientar que no interrogatório é também uma forma de defesa. Porém, pude constatar algumas situações que ocorreram no dia do crime e que não haviam ficado claras anteriormente", pontuou.

Finalizados os procedimentos de audiências de instrução, será aberto o prazo para as alegações finais do Ministério Público e para os advogados de defesa. Após isso, será dado o prazo para que o juiz titular decida quem irá ou não a juri popular. "Se os réus forem pronunciados para ir a juri popular, ainda teremos que aguardar o envio ou não de recurso da defesa dos réus", explicou.

Juiz titular da 3ª vara do juri, Mauro Antony afirmou que, caso réus forem mandados à juri popular, o julgamento acontecerá no ano seguinte | Foto: Janailton Falcão

Caso haja juri popular, a data prevista para o julgamento ainda deverá ser marcada. Segundo o juiz Mauro Antony, devido às agenda do tribunal, a data deverá ser marcada no primeiro semestre de 2019.

Outro ponto ressaltado foi a rapidez com que foi dado andamento ao processo. Segundo o juiz titular Mauro Antony, isso foi possível pois todos os prazos foram cumpridos. "O Ministério Público adicionou testemunhas ao processo e conseguimos ouví-las dentro do prazo", destacou.

Relembre o caso

O soldado da PM Paulo Sérgio Portilho foi morto ao sair de casa no último dia 26 de maio de 2017. Segundo investigações, Portilho teria ido visitar um terreno na invasão conhecida como Buritizal Verde, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, dominada pelo tráfico de drogas.

Fórum Ministro Henoch Reis, em Manaus | Foto: Janailton Falcão

No local, após ser reconhecido como policial militar, ele foi amarrado, esfaqueado e enterrado em uma área de mata na invasão . O corpo de Portilho foi localizado apenas quatro dias depois do homicídio. Horas depois houve um incêndio criminoso que, segundo a polícia, foi uma forma de retaliação a moradores que informaram a localização do corpo da vítima.

Buscas pelo corpo do Soldado da PM César Portilho na invasão Buritizal Verde, em Manaus | Foto: Divulgação

O último envolvido no caso foi preso no início deste ano. Fábio Barbosa de Souza, conhecido como “Índio”, foi preso após assaltar um micro-ônibus no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

