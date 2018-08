Construções irregulares são demolidas em Manaus

Segundo o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb), a situação provém de uma decisão judicial que precisa ser cumprida. | Foto: Reprodução/TV Em Tempo





Manaus- A Prefeitura de Manaus começou a cumprir nesta quarta-feira (15) uma ordem judicial para demolir construções irregulares em conjuntos habitacionais da capital. No Parque das Laranjeiras, moradores se revoltaram e procuraram a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

As construções que não seguem o padrão do projeto original serão demolidas. Ao todo, 73 logradouros públicos vão sofrer a intervenção da prefeitura.

Segundo o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb), a situação provém de uma decisão judicial que precisa ser cumprida. No entanto, a demolição revoltou os moradores da área.

Enquanto as máquinas trabalhavam, a DPE acompanhava tudo. Para o defensor Diego Castro, a ação não poderia ter acontecido dessa forma porque prejudica a vida dos moradores que já ocupavam as residências. A ação também deve ser realizada em outros conjuntos da capital.

