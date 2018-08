Ponte desaba e deixa 26 mortos em Gênova

| Autor: SBT

Gênova (Itália) - Uma parte de uma ponte de Gênova, na Itália, desmoronou na manhã de ontem (14) e deixou, até o momento, 26 mortos, de acordo com o governo da Ligúria, região onde aconteceu o desastre. Há ainda 15 feridos, nove deles em estado grave. Os trabalhos de resgate continuam.



Mais cedo, o governo da Ligúria chegou a citar informações dos bombeiros que indicavam 35 mortos, mas esse balanço foi posteriormente alterado.

Entre os mortos há uma jovem menina, informou o vice-ministro de Infraestrutura e Transportes, Edoardo Rixi. A ponte Morandi fica em uma área densamente habitada de Gênova. Por ela, passa a rodovia A10, que liga cidades no Norte da Itália ao Sul da França.

A maior parte da estrutura caiu no leito do córrego Polcevera, mas trechos enormes caíram sobre casas, nos galpões e nas ruas abaixo. | Foto: Divulgação

O incidente ocorreu por volta das 11h15 (por volta de 6h15 de Manaus) durante uma forte chuva que atingia a região.



As equipes de resgate continuam buscando vítimas, então o número de mortos ainda pode aumentar. O governador da região da Liguria, Giovanni Toti, afirmou que o balanço ainda “irá subir significativamente”.

Francesco Bermano, diretor da central de emergência 118 Gênova, afirmou que várias pessoas estão sob os escombros e que feridos já foram levados para um hospital da região. O número de sobreviventes não foi divulgado. Cerca de 200 agentes estão envolvidos nas operações de resgate.

A maior parte da estrutura caiu no leito do córrego Polcevera, mas trechos enormes caíram sobre casas, nos galpões e nas ruas abaixo. Luigi D'Angelo, funcionário da Defesa Civil italiana, disse à Reuters que havia cerca de 30 carros e entre 5 a 10 caminhões no trecho da ponte que desabou.

O governo da Liguria informou que 432 pessoas, de 11 prédios, foram obrigadas a ficar fora de casa após a queda da ponte.

De acordo com o jornal “La Stampa”, o colapso atingiu o estacionamento da Ansaldo Energia, uma das principais usinas de produção de energia da Itália. Aparentemente, o local estava vazio.

A estrutura, que atravessa a cidade portuária de Gênova, tem cerca 100 metros de altura e 1.182 metros de comprimento. Ela foi construída nos anos 1960, e o governo tinha iniciado uma reforma na obra em 2016.

"Não é aceitável que uma ponte tão importante não tenha sido construída para evitar esse tipo de colapso", disse Rixi.

O ministro do transporte de Itália, Danilo Toninelli, considerou o incidente "uma terrível tragédia".

A via era administrada pela empresa Autostrade per l'Italia.

"A Autostrade per l'Italia tinha concessão do Estado para fazer a gestão e a manutenção desta estrada. A manutenção é absolutamente da Autostrade", afirmou Toninelli.

Após o acidente, a concessionária italiana explicou em nota que estava trabalhando para consolidar a manutenção da estrutura e que, "como estava previsto, tinha instalado uma ponte guindaste para permitir o desenvolvimento de atividades".

"Os trabalhos e o estado da ponte estavam sujeitos à constante observação das autoridades locais", indicou a companhia.

O ministro da Justiça, Alfonso Bonafede, descreveu o ocorrido como "verdadeira tragédia" e assegurou que "quem tiver que pagar, pagará".