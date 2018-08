Prefeitura abre inscrições para curso de Técnicas de Atendimento

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), inscreve, nesta quinta-feira (16), para 15 vagas gratuitas para curso de Técnicas de Atendimento.

O curso possibilitará aos interessados o desenvolvimento das técnicas de atendimento e recepção, comunicar-se com clientes, expressando-se de forma clara e adequada aos contextos e características socioculturais, respeitando os princípios éticos e estéticos em todos os pontos de contato com clientes utilizados pelas empresas.

Leia mais: Prefeitura oferece 130 cursos gratuitos de qualificação à população

As inscrições devem ser feitas no Escritório do Empreendedor, sede da Semtrad, na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 13h. Os interessados devem levar a cópia e o original dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade.

É importante comunicar-se com clientes, expressando-se de forma clara e adequada aos contextos | Foto: Arquivo EM TEMPO





Os requisitos mínimos para participação no curso são ter 17 anos de idade, estar cursando o ensino médio e nunca ter feito o curso. Ao final do curso, os participantes serão certificados.

O curso tem carga horária de 40 horas e aulas serão ministradas no período de 20/8 a 31/8, das 13h às 17, no Senac Cidade Nova, localizado na rua Visconde de Itanhaem, 863, bairro Cidade Nova.

*Com informações da assessoria

