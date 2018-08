Vigilantes protestam em frente à Vila Olímpica por atraso de salários

Manaus – Um grupo de 20 vigilantes terceirizados da empresa Porto Seguro Segurança Ltda, prestadora de serviços à Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) protestou, na manhã desta sexta-feira (17), em frente à Fundação Vila Olímpica Danilo Duarte de Mattos Areosa, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo o vigilante terceirizado Gil Fragata, desde o início do serviço prestado à terceirizada, os vigilantes não receberam nem um pagamento. Além do salário, benefícios como vale alimentação e vale transporte também não estão sendo pagos corretamente, informou o trabalhador. “Eu moro de aluguel, necessito desse pagamento para manter minha moradia. Sem salário, como vou sustentar minha esposa e meu filho?”, questiona o vigilante.

No total, aproximadamente 40 vigilantes estão com salários atrasados. Um trabalhador, que não quis ser identificado, afirmou que está com medo de ser preso. Ele conta que, devido ao atraso salarial, não possui condições financeiras para pagar pensão alimentícia estipulada judicialmente para o filho. “Minha única fonte de renda é o trabalho como vigilante. Não tenho como dar o dinheiro da pensão por causa do atraso. Estou correndo risco de ser preso”, afirmou o funcionário.

Falta de respostas

De acordo com o diretor do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Manaus (Sindevam), Angelo André, os trabalhadores são deixados sem respostas por ambas as partes. “Eles jogam o trabalhador de um lado para o outro. A empresa afirma que o repasse não é feito pela secretaria, que, por sua vez, afirma que o problema é com a terceirizada”, pontuou.

Para os trabalhadores, falta compromisso da empresa com os trabalhadores. “Nos sentimos desvalorizados, pois eles apenas jogam a culpa de um para o outro, sem nos dar um posicionamento sério. Não estamos aqui para brincar, viemos trabalhar e isso rebaixa nossa força de trabalho”, desabafou Fragata.

Empresa Porto Seguro, responsável pela contratação dos vigilantes | Foto: Divulgação

No site Jusbrasil, a empresa Porto Seguro Segurança Ltda é citada em vários processos que tramitam na vara trabalhista do Estado. Alguns têm data de movimentação recente, o que mostra que a empresa enfrenta problemas com funcionários.

Dinheiro repassado

De acordo com informações do Portal da Transparência do Estado do Amazonas, o contrato foi firmado com a empresa no dia 2 de maio deste ano e tem validade por um ano. O valor total a ser pago à empresa é de R$ 2,44 milhões, com repasses mensais de R$ 203 mil. Ainda de acordo com o site, um pagamento já foi realizado no mês de julho, porém, não houveram mais transferências de dinheiro da pasta à empresa.

Em nota, a Sejel informou que o pagamento dos servidores da Porto Seguro Segurança e Vigilância já foi liberado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e até a próxima segunda-feira (20) será feito o rapasse à terceirizada, que deverá fazer o pagamento dos seus funcionários.

Vigilantes durante protesto na manhã desta sexta-feira em frente à Vila Olímpica, na Zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

A pasta também ressaltou que todas as empresas que prestam serviços à secretaria encontram-se com cotas estabelecidas e estão informadas para que paguem regularmente seus colaboradores.

A reportagem tentou contato com o proprietário da empresa, Júlio Cezar Silveira, que consta no Portal da Transparência, pelo número (92) 99490-29**, porém não houve respostas. Funcionários na sede da empresa também foram procurados, por meio do telefone (92) 3238-91**, porém não obtemos respostas até a publicação desta matéria.

