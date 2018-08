Quer ganhar um ano de viagem grátis na Uber? Saiba como participar

Mais de um 1 bilhão de viagens no Brasil já foram feitas | Foto: Divulgação

Manaus - Na proposta de fazer com que os brasileiros abandonem o uso do carro pessoal, a empresa UBER, que oferta transporte de passageiros por meio de chamadas em aplicativos, lançou a promoção que todo cliente sonha: um ano de viagens grátis. Válida para todo o País, o cadastro se dá a partir da resposta de uma pesquisa sobre o custo de se manter um carro hoje em dia.

Com mais de 1 bilhão de viagens da Uber no Brasil, é possível afirmar que cada vez mais pessoas estão interessadas em ter uma alternativa ao carro particular.

A campanha "O peso do seu carro" tem o objetivo de informar os gastos necessários para manter um veículo e chamar a atenção para alternativas de mobilidade. A pesquisa está disponível por meio de um teste online em pesodoseucarro.com.br .



Sendo possível estimar o quanto o carro particular "pesa" na vida das pessoas, o resultado consiste na metodologia de diferentes variáveis quantitativas como o valor do carro, a distância percorrida diariamente, gastos com manutenção, seguro, IPVA e combustível, e aspectos emocionais, como a preocupação em encontrar uma vaga ou ficar preso no trânsito.

Um estudo publicado pela Fortune indicou que os carros ficam estacionados cerca de 95% do tempo. No Brasil, uma pesquisa do Ibope mostrou que um morador da capital paulista que usa o carro com frequência fica em média 3 horas e 9 minutos por dia no trânsito.

O crédito das viagens ganhas é de R$14.600 | Foto: Divulgação

Se estiver dirigindo, isso significa gastar mais de 47 dias por ano no trânsito, o que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas.

"Para avaliar a substituição de um carro particular, é importante considerar pontos além dos financeiros, como conforto, praticidade e segurança", afirma Guilherme Telles, diretor-geral da empresa no Brasil.

Um ano de Uber grátis

Quem acessar o site e finalizar o teste, poderá se inscrever para concorrer a um prêmio especial: um ano de Uber grátis. O valor corresponde a R$ 14.600,00 de crédito para ser usado em viagens pelo aplicativo em qualquer cidade do Brasil.

A promoção é válida para usuários que fizerem o cálculo e andarem de Uber pelo menos uma vez entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2018. O anúncio do vencedor será no dia 22 de setembro e os créditos poderão ser usados por até um ano depois da divulgação. O regulamento completo pode ser acessado em pesodoseucarro.com.br/promocao

Como funciona?

Ao chegar no resultado final do teste, é possível acessar uma página na qual será informado um código promocional. O código deve ser aplicado no aplicativo da Uber. É preciso certificar-se que há um email válido atualizado no app da Uber. Caso não tenha, o email poderá ser atualizado até o dia 15/09/18.

Por último, basta fazer uma viagem no período da promoção, entre 15 de agosto e 15 de setembro deste ano. Após a aplicação do código, a cada viagem realizada pelo aplicativo Uber, o participante receberá um número da sorte para concorrer ao prêmio.

*Com informações da assesssoria

