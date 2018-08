Obras na Ramos Ferreira terminarão em setembro, diz Prefeitura

Manaus - As obras de correção na rede de drenagem das ruas Ramos Ferreira e Coronel Salgado, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, estão previstas para terminar na primeira semana de setembro. As informações foram repassadas ao Em Tempo nesta sexta-feira (17), pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Ainda de acordo com a pasta, a obra foi necessária, pois a rede de drenagem do local era antiga e já não suportava o fluxo de águas da chuva. Ainda segundo a pasta, a obra se estenderá até a rua Coronel Salgado, onde tradicionalmente ocorre uma Feira Itinerante.

No total, serão trocados aproximadamente 450 metros de tubulação, contando com as duas ruas. Por se tratar de uma obra de grande extensão, o trabalho tem sido feito da forma mais cautelosa possível, destaca a Seminf. Durante a obra, houve problemas com a tubulação de água, por isso, foi necessário solicitar apoio da Manaus Ambiental para conter vazamentos que prejudicavam o andamento dos trabalhos, justifica a secretaria.

Todo o processo relacionado ao fornecimento de água foi feito, também, de maneira cautelosa, infirmou a Seminf. Também foram instaladas redes de fibra ótica e canalização de gás.

Ainda de acordo com o órgão, a obra leva em consideração os dias de montagem e desmontagem da feira, que ocorrem durante o período noturno de segunda a terça. "Assim, a programação da obra, devidamente sinalizada, segue durante o período noturno, de quarta-feira até sábado", informou em nota.

