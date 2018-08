Motorista de carro de luxo embriagado derruba muro de casa no Mutirão

Manaus - Um carro de luxo, em alta velocidade, atingiu uma barraca de lanches e parou no muro de uma residência na tarde desta sexta-feira (17). O caso aconteceu na rua 43, da comunidade Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a proprietária do imóvel, era a terceira vez que ela colocava a barraca na frente da residência. Segundo ela, a esperança de conseguir uma renda extra para a família foi destruída pelo motorista do carro, modelo Bramont Mahindra, que estaria supostamente embriagado.

O veículo atingiu o muro e tombou | Foto: Divulgação





"Era visível o estado de embriaguez do homem. Os policiais vieram aqui e só não levaram ele porque o dono do veículo apareceu. O homem informou que não ia prestar queixa e que pagaria por todos os prejuízos causados pelo cara que conduzia o veículo", explicou Juliana.

Ainda conforme a dona de casa, o condutor do veículo era funcionário de um lava a jato localizado do mesmo bairro onde aconteceu o acidente. Ele teria pegado o carro para andar pelas ruas do bairro, sem o consentimento do dono do automóvel.

"Depois que coloquei os salgados e tudo que vendo na frente de casa, dei uma pausa e fui conversar com a vizinha da frente. Nesse momento, eu olhei para a esquina da rua e ele veio com o carro desgovernado e invadiu a casa. Depois disso, o veículo tombou", completou Silva.

O carro foi removido do local por um guincho contratado pelo dono do veículo ainda na tarde desta sexta, por volta das 17h30. Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanhavam a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

