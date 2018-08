Bancários aposentados protestam em shopping durante visita de ministro

Manaus - Cerca de 120 funcionários aposentados do Banco do Brasil estiveram, na tarde desta sexta-feira (17), no estacionamento de um shopping localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, em manifestação pedindo o julgamento de um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O shopping é o mesmo onde o ministro Luiz Fux, do STF, participa do I Encontro Amazonense de Direito Eleitoral.

A principal pauta da manifestação foi o pedido de julgamento do Recurso Extraordinário 1.007.436, que está sob a relatoria do ministro. O processo foi movido em 1989 por 429 aposentados, ao todo, e tem como objetivo a equiparação salarial dos funcionários do Banco do Brasil aos do Banco Central do Brasil (Bacen).

Leia também: Vigilantes protestam em frente à Vila Olímpica por atraso de salários

A ação foi impetrada originalmente no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), e teve ganho favorável para os servidores em todas as instâncias. No entanto, segundo a aposentada Fátima Rodrigues, uma das líderes do protesto, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação rescisória para estancar a execução da ordem judicial.

Aposentados do Banco do Brasil protestam em shopping de Manaus | Foto: Marcely Gomes

"Segundo o MPF, a justificativa para isso é que havia um vício laboral no processo, que precisava ser corrigido, mas não havia vício nenhum".

A ação rescisória foi julgada no TRT-11 e no Tribunal Superior do Trabalho (TST), com ganho de causa para os ex-funcionários do banco. No entanto, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, a ação foi aceita pelo ministro Luiz Fux, relator do processo na Corte, que decidiu por suspender o pagamento da equiparação salarial até o julgamento do Recurso Extraordinário.



Fátima Rodrigues afirma que o grupo ainda tentou pedir uma audiência com o ministro Fux para falar sobre o caso, mas o pedido não foi aceito. Segundo ela, o que o grupo pede, simplesmente, é a celeridade da Justiça no julgamento da ação.

Grupo tentou audiência com o ministro Luiz Fux, mas pedido foi recusado. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO





"Muitos desses aposentados e pensionistas estão sem receber o benefício que tem direito. O que queremos pedir ao ministro Fux é que ele dê celeridade ao processo. Vários aposentados já faleceram na espera desse benefício. Queremos que seja feita Justiça nesse caso, e que, de certa forma, a Justiça decida em nosso favor.", disse a aposentada Fátima Rodrigues, uma das líderes da manifestação.

Leia mais

Falta de manutenção prejudica gramados de estádios em Manaus



Pacientes do PAM da Codajás denunciam demora na marcação de consultas