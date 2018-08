Amazonino é intimado a quitar multa de R$ 50 mil

Manaus - Encerra neste domingo (19) o prazo de três dias dado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) ao governador Amazonino Mendes (PDT) para a quitação de uma multa de R$ 50 mil, referente a um direito de resposta, movido pela coligação "União pelo Amazonas", do ex-adversário do pleito suplementar do ano passado, Eduardo Braga (MDB).

O não pagamento deste valor pode acarretar no indeferimento da candidatura para as eleições de outubro. Trecho do documento diz: “intimo Amazonino Armando Mendes para suprir no prazo máximo de três dias a irregularidade relativa ao requerimento de registro de candidatura”.

Sobre o assunto, a coligação “Eu Voto no Amazonas” informa que não há pagamento pendente e que a quitação está parcelada, e não há parcela em aberto.

