Mudas de ipês ganham jardins e serão monitoradas pela prefeitura

Manaus - A avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul, ganhou seis novas mudas de ipê branco. Do total, cinco ocuparam os locais das árvores da mesma espécie que foram alvo de uma ação de envenenamento em abril do ano passado. Elas irão compor o conjunto arbóreo da via, que passa a contar também com espécies ornamentais nos canteiros.



Uma operação noturna da Prefeitura de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), aconteceu para a retirada dos ipês mortos e o replantio das novas futuras árvores. As mudas serão monitoradas para garantir o desenvolvimento.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, que acompanhou os trabalhos, trata-se de um momento simbólico para a arborização da cidade de Manaus. “Essa ação demonstra o cuidado da gestão do prefeito Arthur Neto para com a arborização urbana”, afirmou.

Leia também: Veja vídeo de boto cor-de-rosa sendo liberado de rede no Amazonas

“A Djalma Batista, como todos conhecem, foi o nosso projeto piloto das ações de revitalização no Pré-Copa e hoje temos os ipês consolidados. Infelizmente, tivemos esse episódio lamentável do envenenamento e conseguimos que, pelo menos, uma árvore sobrevivesse. Hoje estamos fazendo a transposição dessas mudas e comemoramos o fato de termos, aproximadamente, 6 mil ipês plantados e em crescimento na cidade”, acrescentou.

Além dos ipês, a via passará a contar também com canteiros ajardinados. O trabalho teve início durante a operação dessa madrugada, quando foram plantadas 300 mudas de espécies ornamentais (ararinha e dianela). “A intenção é fazer o trabalho ao longo de toda a avenida e deixar a cidade muito mais bonita”, afirmou o diretor de Arborização e Paisagismo da Semmas,

Deyvson Braga.

Envenenamento



Em abril do ano passado, as árvores sofreram um corte no tronco por meio do qual foi derramada uma substância escura com a finalidade de contaminar os ipês e o solo. A ação foi orquestrada, e o caso investigado pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), que não chegou aos responsáveis. “Passamos todo esse tempo, de abril do ano passado pra cá, monitorando as árvores e aguardando o efeito do tratamento aplicado nas plantas. Uma delas sobreviveu, o que acendeu a esperança de que as outras também sobrevivessem. Houve sinais de rebrotamento, mas, infelizmente, não vingaram, razão pela qual estamos fazendo a reposição”, explicou Deyvson Braga.

Entre 2016 e 2017, o prefeito Arthur Neto plantou mais de 25 mil árvores em toda a cidade por meio do projeto Arboriza Manaus. “As árvores hoje estão crescendo e consolidando um projeto de arborização”, disse

Antonio Nelson.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Instituto Mamirauá abre vaga para jornalista no Amazonas

Veja opiniões sobre PL que libera caça a animais silvestres no país