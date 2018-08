Djalma Batista é totalmente liberada para o fluxo de veículos

Manaus - A última etapa das obras para a recuperação da antiga rede de drenagem da avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul, foi finalizada e neste sábado (18). O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhou a liberação da via para o fluxo de veículos nos dois sentidos.

“Tivemos a coragem de enfrentar um problema acumulado de várias gestões passadas. Esse é o tipo de obra que poucos querem fazer, pela complexidade e pelo transtorno que causa no trânsito. Superamos isso, porque o nosso senso de responsabilidade nos faz pensar, primeiro, na segurança das pessoas que por aqui transitam”, disse Arthur Neto, logo após abertura do trecho da via para o tráfego.

Ainda segundo o prefeito, a obra foi executada seguindo rigorosos critérios de engenharia e com a celeridade necessária para garantir uma solução definitiva. Em março, a Prefeitura de Manaus realizou a interdição da avenida Djalma Batista para continuação dos trabalhos de substituição da antiga rede de drenagem da via, que possuía mais de 40 anos e que nunca passou por manutenção.

“Criamos uma verdadeira cidade subterrânea aqui em baixo, organizada e com tudo que é necessário para o funcionamento da avenida, com a tubulação da Cigás e os fios da Oi todos em seu devido lugar e com uma nova drenagem profunda que vai durar décadas”, afirmou o prefeito.

E quem costuma andar pela Djalma Batista com frequência, como o estudante Ely Rodrigues, de 21 anos, sente mais tranquilidade para seguir seu trajeto. “Agora podemos passar por aqui e pegar o ônibus sabendo que não há perigo de nenhum acidente acontecer, por conta da estrutura da via. Melhorou bastante e, com certeza, estamos mais seguros”, avaliou.

Segundo o prefeito, a obra foi executada seguindo rigorosos critérios de engenharia | Foto: Divulgação

Cronograma

Ao todo, foram trocados 42 metros de tubos que cortavam toda a via. Também foi desviada uma canalização que passava por debaixo de uma rede de lanchonetes e um posto de gasolina existente no local. Paralelamente, caixas coletoras de concreto armado foram construídas e, dessa maneira, a nova tubulação não passa sob as edificações.

“Construímos quatro caixas coletoras, feitas para suportar o fluxo do igarapé que passa sob a via, mesmo com as fortes chuvas do inverno amazônico. Vale destacar que o cabe ao poder público foi feito, visando a preservar o patrimônio da avenida, e os demais serviços agora serão executados na área particular pela seguradora da rede de lanchonete”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Na primeira etapa da obra, concluída em março deste ano, a área também recebeu serviços de drenagem profunda, meio-fio, sarjeta, calçada e também foi implantado um “poço de visita”, que irá servir de acesso à rede de drenagem da avenida para futuras manutenções, sem a necessidade de interrupção do fluxo de veículos na avenida.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) implantou a sinalização de trânsito no trecho em obras da avenida Djalma Batista. No cruzamento com a rua Pará, toda a sinalização horizontal e vertical foi reforçada, incluindo faixas de pedestres, linhas de retenção, linha dupla contínua amarela e linhas de bordo de pista. O mosaico no cruzamento, linhas amarelas na zona de intercessão das duas vias, também foi revitalizado.

*Com informações da assessoria