Brincando na Rua reúne mais de 400 pessoas em edição na zona Rural

Tênis de mesa, jiu-jitsu e atividades recreativas foram algumas das ações oferecidas | Foto: Divulgação

O projeto Brincando na Rua, realizado pela primeira vez na zona Rural de Manaus, fez a alegria de mais de 400 pessoas da comunidade Pau Rosa, localizada na BR-174. Na edição deste sábado (18), a Prefeitura de Manaus levou esporte e lazer para os moradores do local com tênis de mesa, jiu-jitsu e atividades recreativas.

Para a estudante de Pedagogia, Paloma Silva, de 22 anos, saber que a Prefeitura olha para a comunidade Pau Rosa a deixa feliz. “Saber que a prefeitura olha por nós e perceber que toda a comunidade se esforça para participar do Brincando na Rua só me faz cada vez mais feliz”, disse.

Segundo a dona de casa Joely Fernandes, de 28 anos, o projeto levado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) serviu para reunir a comunidade ainda mais. “Projetos como esses deveriam acontecer mais vezes, porque serviu para dar visibilidade a nossa comunidade e reunir toda a família”, ressaltou.

De acordo com um dos coordenadores do evento Manoel Odeson, de 34 anos, a ideia de levar o Brincando na Rua para a comunidade surgiu após pedidos dos moradores. “Ver a comunidade participando das atividades, trazendo a família e se unindo me motiva mais em solicitar os serviços da prefeitura, que sempre está disposta a nos ajudar”, finalizou.

*Com informações da assessoria