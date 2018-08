Prefeito de Manaquiri, Jair Souto sofre grave acidente de lancha

O acidente ocorreu por volta de 21h20 de sábado | Foto: Reprodução

Manaquiri (AM) - Um acidente de lancha na noite do último sábado (18), no município de Manaquiri, distante 156 quilômetros de Manaus, deixou ferido o prefeito do município, Jair Souto. Um policial que acompanhava o prefeito, identificado como Edvaldo Guedes, ficou gravemente ferido e acabou falecendo.

Segundo informações, o acidente ocorreu por volta de 21h20 de sábado. A lancha voltava de Manacapuru, onde o prefeito Jair Souto teria ido participar de um evento político. Na volta, a embarcação bateu em um banco de areia na altura da comunidade da Ressaca do Pesqueiro, já no perímetro de Manaquiri.

Quatro pessoas estavam na lancha: o prefeito Jair Souto, um investigador da Polícia Civil - identificado como Bastos, o policial Edvaldo Guedes e mais o piloto da embarcação. No impacto, Edvaldo, que também era parente do prefeito, sofreu um traumatismo craniano, o que resultou na sua morte. Ele e o delegado estavam em missão policial em Manacapuru, e aproveitaram a volta do prefeito para Manaquiri para tomar uma carona.

Fontes ligadas ao prefeito Jair Souto disseram que o prefeito sofreu apenas uma lesão no tronco, mas que fisicamente, está bem. "Ele está bastante abalado, porque o Edvaldo também era parente dele, e era uma pessoa muito querida para todos os que estavam ao redor dele", afirmou.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), instituição da Marinha do Brasil.

