Carro cai em abismo na rodovia AM-070

Manaus - Um jovem de 21 anos sofreu um acidente de carro no quilômetro 1 da rodovia estadual AM-070, conhecida como Manoel Urbano, no início da manhã deste domingo (19). O caso aconteceu próximo à entrada da comunidade do Mutirão, localizada no distrito de Cacau-Pirêra, em Iranduba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que atendeu a ocorrência, o carro, um modelo Chevrolet Celta, foi encontrado em um abismo na lateral da rodovia. A guarnição dos Bombeiros foi acionada por volta de 8h da manhã, e levou apenas 4 minutos para chegar ao local.

Leia também: Homem perde controle de moto e morre ao bater em poste no Águas Claras

A vítima, que estava consciente, foi estabilizada e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, onde recebeu atendimentos médicos. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.

Outro caso

Na madrugada deste domingo, um homem identificado como Messias de Oliveira Teles , de 25, colidiu a sua moto com um poste na avenida Coletora, no conjunto Águas Claras, na Zona Norte da capital. O homem não usava capacete, e quebrou o pescoço no momento da colisão, vindo a falecer.

Leia mais

Prefeito de Manaquiri, Jair Souto sofre grave acidente de lancha

Djalma Batista é totalmente liberada para o fluxo de veículos