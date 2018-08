Zonas Oeste e Norte de Manaus ficam sem água na quarta-feira (22)

Manaus - A Estação Elevatória de Água Tratada (EAAT) da Manaus Ambiental, localizada no Campos Elísios, passará por manutenção eletromecânica para a garantia do pleno funcionamento da unidade. A ação é necessária para reforçar a segurança operacional dos equipamentos e assegurar a regularidade do fornecimento de água. Para promover a melhoria, será necessário interromper o abastecimento de água nas zonas Norte e Oeste, na quarta-feira (22), a partir de 21h.



O retorno gradativo do abastecimento de água está previsto para ocorrer em até 36 horas. “Faremos a manutenção preventiva do inversor de média tensão da Estação Elevatória de Água Tratada do Campos Elíseos. O equipamento é vital para o funcionamento das bombas e, assim, conseguiremos reduzir o risco de eventuais interrupções”, destaca Luiz Couto, diretor de operações da Manaus Ambiental.

“Pedimos a compreensão e colaboração dos moradores das zonas Norte e Oeste, que serão atingidos pela interrupção do fornecimento”, completa Couto. A Manaus Ambiental solicita que os moradores das zonas Norte e Oeste façam a reserva antecipada de água para o período.

A concessionária atuará com atendimento emergencial através de carros-pipa para hospitais e escolas. A empresa reforça o comprometimento com a transparência em suas ações e informando antecipadamente as interrupções programadas no sistema de abastecimento de água. Além da ampla divulgação junto aos veículos de comunicação, a empresa contará com a parceria dos líderes comunitários, com os quais já iniciou contato através do programa Afluentes, recentemente lançado na capital.



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Manaus Ambiental via 0800 092 0195 e faleconosco@manausambiental.com.br.



Confira a relação completa de bairros:

1. Macro Setor Campos Elíseos (Alvorada)

Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Conj. Canaã, Belvederes, Ajuricaba, Flamanal, Bela Vista, Lírio do Vale 2, Augusto Monte Negro, Ponta Negra, Santo Agostinho, Compensa;

2. Macro Setor Eduardo Gomes

Eduardo Gomes, Conj. Hileia, Bairro da Paz, Sto. Dumont, Flores;

3. Macro Setor Mundo Novo

Mundo Novo, Parque das Nações, Beija Flor 1 e 2, Santa Cruz, Ozias Monteiro;

4. Macro Setor Colônia Santo Antônio



Colônia Santo Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova 2, Novo Israel, Loteamento América do Sul, Conjunto Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu;

5. Macro Setor Monte das Oliveiras:



Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Parque Florestal, Monte Cristo, Com. Luís Otavio, Loteamento Fortaleza, Santa Tereza, Comunidade. Peniel, Loteamento. Raquel, Vitoria Regia, Vista Alegre, Loteamento Agnus Dey;

6. Macro Setor Nova Cidade:



Nova Cidade, Conjunto Carlos Braga;

7. Macro Setor Terra Nova 3:



São Luís, Lot. Rio Piorini, Terra Nova 3, Sta. Marta;

8. Macro Setor Cidade Nova:



Cidade Nova, Núcleos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, Conjunto Canaranas, Vila Real, Riacho Doce 1, 2, Boas Novas;

9. Macro Setor Sta. Etelvina:

Vera Cruz, Parque Santa Etelvina, União da Vitoria, Etelvina 1 e 2;

10. Macro Setor Francisca Mendes:



Francisca Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Junior, Renato Souza Pinto 2, Parque Eduardo Braga, Conjunto Galileia, Osvaldo Frota, Omar Aziz, Aliança com Deus, Raio de Sol, Fazendinha, parte do Alfredo Nascimento.

