Motociclista morre após escorregar e colidir com ônibus em Manaus

Manaus - Após escorregar e colidir com a roda de um ônibus do transporte coletivo de Manaus, um homem, ainda não identificado, de 29 anos, veio a óbito na avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (19).



De acordo com um sargento da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o homem estava descendo a avenida sentido centro/bairro quando acabou escorregando na pista molhada.

"Devido a chuva, o motociclista perdeu o controle da moto e escorregou, caiu e foi em direção a roda do ônibus que passava no sentido contrário. A pancada foi tão forte que ele foi a óbito no local", explicou o policial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ainda foi acionado para o local, mas ao chegar apenas atestou o óbito da vítima. O corpo foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).



A circulação de veículos foi interrompida no local do acidente pelos policiais até a finalização do trabalho dos peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil (PC).



O ônibus foi recolhido por funcionários da empresa, que preferiram não comentar o caso com a imprensa, até a garagem. Não foi possível a identificação da linha do coletivo devido a retirada das placas de identificação.

