Canoeiro some após levar trio da Manaus Moderna para Careiro Castanho

Manaus – O canoeiro Moisés Guedes Ferreira, de 58 anos, está desaparecido desde sexta-feira (17) após levar três homens para uma comunidade próximo ao município Careiro Castanho (distante 83 quilômetros de Manaus).

A sobrinha do desaparecido, a cabeleireira Kaellen Moçambita contou que o canoeiro costuma trabalhar na área da Manaus Moderna, no Centro de Manaus, onde é conhecido pelo apelido de “Bigode”.

Ainda segundo a família, na sexta, o trio contratou os serviços de Moisés pela manhã, com eles havia apenas uma mala. Após sair para deixar os passageiros no destino, Moisés não retornou. O fato acendeu um alerta para colegas e familiares do canoeiro, pois, segundo a família, ele nunca sumiu sem dar explicações.

Leia também: Estudante e carpinteiro estão desaparecidos em Manaus



“Ele nunca faz isso, sempre que precisa ir em uma viagem longa, liga antes para avisar. A esposa e os filhos dele estão desesperados por uma resposta”, relata a sobrinha do desaparecido.

Pontão

A única informação que a família possui aponta que Moisés teria parado com o grupo para abastecer a lancha em um pontão (posto flutuante). O local possui câmeras de segurança.

A lancha pilotada por Moisés é branca e preta e possui o escudo do time Vasco da Gama | Foto: Arquivo Pessoal

"Vamos solicitar as imagens para identificar esses homens que estavam na lancha do meu tio. Caso o local disponibilize as imagens, vamos levar até à polícia”, afirma a moça.

Informações e ajuda

A família faz um apelo a quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Moises. “Essa situação é horrível. Só queremos saber onde ele está. Mesmo que esteja morto, mas queremos o corpo para poder enterrar e acabar com essa dúvida sobre o paradeiro do meu tio”, disse, emocionada, a sobrinha do desaparecido.

A lancha pilotada por Moisés tem o nome de “Maria Fabiane” e está toda caracterizada com o escudo do time Vasco da Gama. A principal característica de Moisés é o bigode, ele é moreno e não possui tatuagens ou cicatrizes. Informações podem ser repassadas aos telefones 99170-8959 (Mônica, filha do desaparecido) ou 991785536 (Henrique, cunhado).

Leia mais:

Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Manaus

Bombeiros encontram corpo de colombiano desaparecido no Solimões