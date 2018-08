Motoristas de aplicativos em Manaus recusam pagamento em cartão

Manaus – Você está apressado para chegar ao trabalho ou a uma reunião e solicita um carro utilizando aplicativo, mas minutos depois de aceitar a corrida, o motorista cancela a viagem, e justifica que não quer receber pagamento em cartão.

A situação descrita tornou-se comum entre usuários de aplicativos de transporte como Uber e 99Pop. As reclamações são feitas, principalmente, pelas redes sociais.

O caso mais recente aconteceu com a professora Mirella Machado, de 26, anos. Na tarde deste domingo (19), Mirella solicitou uma corrida pelo aplicativo 99pop e, minutos depois, foi contatada pelo motorista. Ele afirmou que cancelaria a corrida, pois não aceita pagamento em cartão.

Em prints divulgados em um grupo de WhatsApp é possível ver a interação entre a usuária e motorista. Ele pede para que ela cancele a corrida e a mulher, por sua vez, reclama que a solicitação foi feita dez minutos após ele ter aceitado a corrida. “Era para você ter avisado na hora que aceitou, não após passar 10 minutos”, disse a mulher ao motorista.

Ele, por sua vez, rebateu, dizendo que iria iniciar a corrida e em seguida iria para outro destino. O motorista, ainda, desafia a usuária ao questionar, por mensagem, quem sairia mais prejudicado. “Vamos ver quem vai perder. Já peguei três [clientes] seguidos”, disse o motorista.

Em nota, a 99 informou que possui uma série de regras para garantir a prestação de um serviço de qualidade ao usuário. "Em caso de cancelamentos sucessivos, o motorista está sujeito a sanções que incluem desde suspensão temporária a exclusão definitiva da plataforma", informou.

A empresa também disse que analisa individualmente caso a caso para garantir a melhor experiência aos seus usuários. Conforme a nota, usuários que tiverem problemas podem entrar em contato pelos canais de denúncia disponibilizados pela plataforma.

"No próprio aplicativo, é possível acessar a 'Central de Ajuda'. O usuário pode usar o telefone 0300 3132 421 em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões", informou.

Os usuários também podem ligar para a central de segurança da 99 no 0800-888-8999. Trata-se de de um canal de atendimento emergencial, exclusivo da empresa para ocorrências de segurança. Neste número, passageiros e motoristas contam com uma equipe treinada e especializada para auxiliar os usuários em caso de incidente.

Uber

Não é apenas em um aplicativo que esse tipo de conduta é registrado. Pelo site reclameaqui, foi possível encontrar uma denúncia anônima, feita por um usuário de Belo Horizonte. Segundo o relato, o cliente solicitou uma corrida e, por três vezes, os motoristas cancelavam o serviço sem dar motivos.

Caso semelhante aconteceu com um turista mineiro que visitou Manaus | Foto: Divulgação

“Um deles ainda entrou em contato comigo perguntando se meu dinheiro estava trocado. Respondi que o pagamento seria feito no cartão e percebi que o carro passou a se afastar de mim. Depois de um tempo, o motorista cancelou a corrida”, contou o denunciante em relato no site.

Ainda de acordo com o cliente do aplicativo, em um dos cancelamentos, a Uber cobrou uma taxa. Apenas na quarta vez um motorista completou a solicitação. “Este último motorista falou que a maioria dos motoristas da Uber em Manaus está recusando corridas com pagamento em cartão, preferem corridas apenas com pagamento em dinheiro”, acusou o cliente.

Devido a insatisfação com o serviço oferecido na capital amazonense, o mineiro afirmou que preferiu alugar um carro. “Para me deslocar pela cidade de Manaus, no dia que ainda me restava, resolvi alugar um carro. Afinal, a experiência de utilizar Uber em Manaus não foi nada agradável”, pontuou.

A reportagem entrou em contato com a empresa para saber informações sobre como denunciar esse tipo de situação porém, até a publicação desta matéria, não houve resposta.

