Motociclista fica ferido ao colidir com carreta na Pista da Raquete

Manaus - No momento em que voltava do trabalho para casa, um motociclista, ainda não identificado, se envolveu em um grave acidente e quase perde a vida na rua Hibisco, mais conhecida como "Pista da Raquete", no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Ele colidiu com uma carreta após descer a ladeira, sentido bairro/centro.

De acordo com testemunhas, o homem desceu a ladeira e colidiu do lado direito da cabine do caminhão. A colisão ocorreu quando o motociclista dobrava para entrar em uma fábrica.

Testemunhas informaram que o motociclista não viu a carreta e estava em alta velocidade | Foto: Divulgação

"O motociclista vinha em alta velocidade e não viu a carreta. Eu estava vindo atrás e só ouvi o barulho, parei o carro e vi o acidente", disse um motorista que testemunhou o grave acidente.



A vítima foi socorrida pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. O estado de saúde dele é desconhecido.

O motorista da carreta foi detido pelos policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária para prestar esclarecimentos | Foto: Raphael Tavares





O motorista da carreta foi detido pelos policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde presta depoimento.

Leia mais

Pai de 3 filhos, mototaxista é assassinado por cliente durante corrida

Motociclista morre em acidente de trânsito no Tancredo Neves